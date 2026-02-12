El Betis, el que menos culpa tiene de que siga sin fecha

Aunque el presidente de la RFEF alude a la primera temporada en La Cartuja de los verdiblancos como clave para las apreturas "a nivel operativo", las verdaderas razones de la indefinición son otras

Una vez confirmado que el Estadio de La Cartuja, gracias a la pujanza de la Junta de Andalucía, volverá a ser la sede de la final de la Copa del Rey en los años 2026, 2027 y 2028, surgieron varios inconvenientes a la hora de mantener la fecha fijada para el encuentro, inicialmente el sábado 25 de abril. Y, aunque Rafael Louzán, presidente de la RFEF, insistiera este jueves en el congreso de la UEFA en que el actual ocupante del otrora Estadio Olímpico es uno de los grandes condicionantes, la realidad es otra bien distinta.

"Por primera vez, el Real Betis está en La Cartuja y, a nivel operativo, nos va ajustado el tiempo", dice el alto ejecutivo. Como bien es sabido, la Española despeja el fin de semana de la final de encuentros ligueros en el calendario, incluyendo una jornada intersemanal (la 33ª) justo después del último fin de semana de ese mes. El único problema radica en que, de clasificarse para los cuartos de final de la Europa League, dado que no coincidirá con Lyon, Aston Villa ni Midtjylland, los tres que quedaron por encima en la fase liga, jugaría la vuelta en casa el jueves 16-A.

A 2-3 días de la nueva fecha de la final de Copa, adelantada al sábado 18 o domingo 19 de abril por la coincidencia el otro fin de semana de la Feria de Sevilla (a 8 kilómetros del recinto colindante con Santiponce) y del GP de Jerez de motociclismo: "Era literalmente imposible organizarla con las suficientes fuerzas de seguridad del Estado. Había manifestado que íbamos a cambiar la fecha del 25 y la hemos cambiado. Estamos ahora con el 18 y el 19, hablando con los presidentes de los cuatro semifinalistas. Entiendo la preocupación".

Y añadía Louzán: "Hablamos con todo el mundo para ver finalmente cuál es el mejor horario, si el sábado por la noche o el domingo a las 16:00 o 17:00 de la tarde. Hay un inconveniente, que es que ese mismo sábado, para el Mundial femenino de Brasil 2027, España tiene que jugar un partido (contra Ucrania, como local pero sin hora ni sede asignadas) y tiene que ser justamente ese sábado. Nos gusta escuchar todas las opiniones, pero lo primero es salvar también la fecha del 25, cuando era imposible organizar una final de Copa, sin espacio físico con dos eventos muy potentes a la vez en Sevilla y en Andalucía".

Otros actores importantes para concretar la fecha definitiva

"Estamos en el camino. Sólo hace falta equilibrar con la fecha del sábado y del domingo", sentenciaba el presidente de la RFEF, que sorprendió con un horario poco habitual para una final, si bien perfectamente factible con todo el fin de semana despejado gracias a LaLiga, aunque se dé la circunstancia de que la jornada 33ª se jugaría antes que la jornada 32º. La posibilidad de que el partido encaje en el 'prime time' asiático, por eso lo de las 16:00-17:00 del domingo 19 de abril no es baladí, aunque también hay cuestiones logísticas y de protocolo que cuadrar. No en vano, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el del Gobierno español, Pedro Sánchez; y Su Majestad El Rey Felipe VI deben tener también ese hueco disponible.