Rafael Louzán confirma que habrá nueva fecha para la final de la Copa del Rey

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, confirma que la final de la Copa del Rey organizada por la RFEF en Sevilla cambiará de fecha y se adelantará respecto al 25 de abril, una decisión condicionada por la ciudad, el orden público y motivos de seguridad

La Real Federación Española de Fútbol, RFEF, ya trabaja con un escenario distinto para la final de la Copa del Rey. Su presidente, Rafael Louzán, ha confirmado que el partido no se disputará finalmente el 25 de abril, como estaba previsto, y que todo apunta a que se adelantará al fin de semana anterior.

El anuncio no responde a una cuestión deportiva, sino organizativa. Sevilla, sede del encuentro, afronta en esas fechas el cierre de su feria, un contexto que complica la logística, la seguridad y la movilidad. La federación considera que mantener la fecha inicial suponía un riesgo innecesario tanto para las fuerzas de seguridad como para las aficiones.

Sevilla, el calendario y una decisión práctica

Louzán explicó que el principal motivo del cambio es el orden público y la ocupación de la ciudad. La coincidencia de la final con uno de los fines de semana más exigentes de la agenda cultural sevillana hacía muy difícil garantizar las condiciones adecuadas para un evento de esta magnitud.

Desde la RFEF entienden que adelantar la final facilita el trabajo de los cuerpos de seguridad y mejora la experiencia de los aficionados desplazados. La nueva fecha más probable se sitúa entre el 18 y el 19 de abril, aunque todavía quedan ajustes por cerrar antes de oficializarla.

El Betis y el encaje de un calendario complejo

Uno de los factores clave es el Real Betis, ya que el club verdiblanco disputa sus partidos como local en el estadio que acoge la final. Su presencia simultánea en LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League obliga a una planificación milimétrica.

El adelanto de la final provocará, además, un efecto colateral relevante: el partido de LaLiga entre el Betis y el Real Madrid se desplazaría al fin de semana de feria, el 25 de abril. Una solución funcional, pero que anticipa incomodidades para la afición local en uno de los encuentros con mayor afluencia del curso.

Entendimiento con LaLiga y mensaje institucional

Louzán subrayó el buen clima de colaboración con LaLiga, clave para encontrar una alternativa que afecte lo menos posible al calendario. “La estabilidad genera confianza”, afirmó, destacando el entendimiento actual entre ambas instituciones.

Preguntado por cuestiones ajenas, como la situación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el dirigente federativo evitó entrar en polémicas y se centró en valorar el trabajo conjunto, especialmente en la mejora de la comercialización de los derechos televisivos.

Defensa del arbitraje y mirada al futuro

En su intervención, Louzán también aprovechó para defender al colectivo arbitral, en un contexto de debate creciente. Aseguró que el nivel de los árbitros españoles es “magnífico” y que, en ocasiones, las críticas responden más a la búsqueda de excusas tras una derrota que a errores estructurales.

El presidente de la RFEF destacó además los avances tecnológicos en el arbitraje y los nuevos productos audiovisuales impulsados por la federación, como la mejora de la Primera RFEF o el apoyo al fútbol femenino. Mientras se ultiman los detalles de la final, el mensaje es claro: ordenar el calendario es una condición imprescindible para que el espectáculo pueda continuar.