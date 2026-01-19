Sorteo Copa del Rey 2026 en directo hoy: cruces, rivales y partidos de los cuartos de final en vivo online

Sigue en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que dará comienzo a partir de las 13 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Habrá siete equipos de Primera y uno de Segunda división

Buenas tardes. Sean bienvenidos a la narración en directo y online del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey.

El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey dará comienzo a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Desde ESTADIO Deportivo te contamos desde ya todo lo que acontezca en este sorteo donde se conocerán los emparejamientos de cuartos de final.

El sorteo de cuartos de final de Copa del Rey contará con 8 equipos, de los cuales 7 son de LaLiga EA Sports y uno de LaLiga Hypermotion .

Este lunes en el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey estarán representados Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis, Valencia y Real Sociedad . Desde Segunda , la gran sorpresa del torneo y que se cargó al Real Madrid en la anterior ronda: el Albacete de Alberto González.

El Albacete , al ser el único equipo que sigue vivo en los cuartos de final de la Copa del Rey , tendrá asegurada condición de local para medirse a uno de los siete equipos de Primera con los que compartirá sorteo.

Los equipos que disputaron la Supercopa de España hace algunos días en Arabia Saudí contaron en el sorteo de octavos de final con la ventaja de medirse a un conjunto de Segunda división. Para el Real Madrid no fue suerte ante el Albacete pero Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid se vieron las caras ante Racing de Santander, Cultural Leonesa y Deportivo de La Coruña .

El Real Madrid visitaba en el Carlos Belmonte al Albacete . Los blancos, esta vez de azul, se estrenaban con Arbeloa en el banquillo. La noche fue horrible para el Real Madrid y es que Jefté sentenció el partido cuando dos minutos antes había empatado Gonzalo . El 3-2 final dejó a los de Arbeloa fuera del sorteo de cuartos de Copa del Rey .

El Athletic Club necesitó de la prórroga para superar a la Cultural Leonesa por 3-4 en el Reino de León . El Barcelona en cambio en un interesante duelo ante el líder de Segunda como el Racing de Santander , salió con un buen puñado de titulares para sentenciar el pase de ronda por 0-2. El Atlético de Madrid aprovechó la eficacia de Griezmann para superar al Deportivo de La Coruña en un choque en Riazor que recordó a tiempos pasados cuando los gallegos estaban en Primera .

El Elche se adelantó en La Cartuja pero no contaban los de Eder Sarabia con un inspiradísimo Chimy Ávila que con un doblete le dio la vuelta a la eliminatoria. La Real Sociedad , en uno de los tres partidos que hubo entre equipos de Primera , remontó a Osasuna un 0-2 y en la tanda de penaltis selló su pase.

El Valencia mostró una cara muy diferente a la de las últimas semanas en Liga y superó a otro de los equipos de Segunda división como es el Burgos . En Mendizorroza , el Deportivo Alavé s fue mejor que el Rayo Vallecano y venció a los de Íñigo Pérez por 2-0. Los madrileños terminaron con un jugador menos por la expulsión de Isi Palazón .

Los partidos de cuartos de Copa del Rey que se conocerán a partir de las 13:00 horas cuáles son, se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero en horario por determinar. La eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey es la última que se jugará a partido único. La semifinal será a doble partido y la final en el Estadio de La Cartuja será a partido único.

Se guarda un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente de tren que se produjo este pasado domingo en Adamuz, Córdoba.

Momento de recordar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la gesta del Albacete eliminando al Real Madrid y recordemos, al Celta de Vigo en la ronda anterior.

Habla Jefté, el protagonista de la última eliminatoria del Albacete. "Las sensaciones son muy bonitas. Estamos viviendo un sueño y deseando conocer el próximo rival para ponernos manos a la obra".

Jefté reconoce que vivió el partido "bastante bien" en un "partido perfecto por parte de todo el equipo" y "feliz de haber podido meter los dos goles". "La noche fue espectacular. Es lo que sueña cada niño cuando es pequeño".

El jugador del Albacete estaba a punto de marcharse a Tailandia pero finalmente se quedó y se convirtió en héroe ante el Real Madrid.

Antonio López Alfaro, mítico jugador del Albacete, apuesta por superar el techo de las semifinales de los manchegos en Copa del Rey. "Es un sueño que queremos que se alarguen todo lo posible".

Desde 1932 no coinciden Alavés, Real Sociedad y Athletic Club en unos cuartos de final de Copa del Rey. El dato que ofrece la RFEF en su retransmisión.

En caso de darse un enfrentamiento entre Real Sociedad y Athletic Club, vivirían dos partidos consecutivos ya que el día 1 se miden en Liga. La tensión estaría garantizada.

Habla ahora Aitor Ruibal para el Real Betis. Le preguntan sobre el color de pelo en caso de llegar a la final "Algo habrá que hacer, seguro".

"Sabemos la importancia que tiene la Copa para el Betis, para el beticismo. Pero para eso hay que ganar tres partidos antes", apunta Ruibal.

"Sabíamos que iba a ser muy complicado. En esos últimos 25 minutos sacamos el corazón que tiene el Betis y conseguimos sacar la eliminatoria adelante", afirmó Ruibal sobre el partido ante el Elche.

"Eso habla de lo importante que es para nosotros la Copa del Rey. Cada uno ayuda desde su posición", apunta Sivera sobre la condición de no haber recibido aún ni un soilo gol los el Deportivo Alavés.

"Tengo entendido que es algo único. Pocas veces para un equipo humilde pasan esas circunstancias. Ya que estamos aquí queremos seguir avanzando porque es lo más cerca que podemos estar de un título", declaró Sivera.

Albacete - Barcelona es el primer partido de cuartos de final que ha surgido en este sorteo de Copa del Rey.

La Copa del Rey vivirá este lunes a partir de las 13:00 horas el sorteo de los cuartos de final del torneo. Este sorteo se realizará como es habitual en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El sorteo de los cuartos de Copa del Rey podrá seguirse en directo y online a través de ESTADIO Deportivo desde una hora antes del comienzo del mismo. En Tv, será Teledeporte, Movistar y los canales oficiales de la RFEF los que ofrezcan imágenes del sorteo.

Sorteo de cuartos de final de Copa del Rey en directo

El sorteo de cuartos de final de Copa del Rey tiene como principal atractivo este lunes el ver con quién queda emparejado el Albacete. El cuadro manchego, dirigido por Alberto González, ya sabe lo que es eliminar a dos equipos de Primera como Celta de Vigo y Real Madrid.

A los gallegos los llevó a la tanda de penaltis tras el empate de Jesús Vallejo en el descuento de la segunda mitad. Al Real Madrid, con Arbeloa estrenándose en el banquillo blanco, le superó en el tiempo reglamentario con el gol de Jefté en el descuento. El Albacete venció por 3-2 al Real Madrid y convirtió la noche en el Carlos Belmonte en una auténtica fiesta por seguir vivos en la Copa del Rey.

Los equipos de Primera que estarán en el sorteo de cuartos de Copa del Rey

Además del Albacete, en el sorteo de cuartos de Copa del Rey que se celebrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas habrá siete equipos de Primera. El Barcelona, que eliminó al Racing de Santander tras vencer en el Sardinero por 0-2. El Atlético de Madrid que también se midió a un Segunda como el Deportivo de La Coruña y que superó con un solitario gol de Griezmann.

El Athletic Club que no lo tuvo sencillo ante la Cultural Leonesa ya que el partido se fue hasta la prórroga. La Real Sociedad, que tras remontar un 0-2 a Osasuna certificó su pase a octavos. El Alavés, que superó con claridad al Rayo Vallecano. El Real Betis, que no sin polémica, remontó al Elche en La Cartuja y por último el Valencia superando al Burgos.

La ventaja del Albacete en el sorteo de cuartos de Copa del Rey

El Albacete al ser el único equipo de LaLiga Hypermotion, tendrá asegurada su condición de local y ya no tiene garantizado que se vaya a medir a uno de los conjuntos que ha disputado la Supercopa de España y que aún quedan vivos en la competición como son Athletic Club, Atlético de Madrid y Barcelona. Por tanto al Albacete solo le queda esperar un rival para los cuartos de final de la Copa del Rey con el Carlos Belmonte como escenario.

Las fechas de los cuartos de final de la Copa del Rey

Los cuartos de final de la Copa del Rey, sin conocerse aún con exactitud las fechas y horas de los cuatros encuentros, tienen prevista su disputa entre el 3 y el 5 de febrero. Además, siendo esta ronda la última, los cuartos de final de la Copa del Rey se jugarán a un solo partido. La semifinales serán a doble partido y la final que se disputará en el Estadio de La Cartuja, será a partido único.