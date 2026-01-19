El Albacete adelanta trabajo en LaLiga Hypermotion y espera a su rival de Copa del Rey

El cuadro manchego sumó un importante triunfo este pasado domingo ante el Cádiz que le permite alejarse a cuatro puntos de los puestos de descenso. Este lunes a partir de las 13 horas conocerá su rival en Copa tras eliminar a Real Madrid y Celta de Vigo

El Albacete se volverá a ilusionar este lunes a partir de las 13 horas cuando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se celebre el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. El Albacete será el único representante de LaLiga Hypermotion en la antepenúltima ronda de la Copa del Rey y la última que se disputa a partido único.

El Albacete se ha ganado por méritos propios estar en los cuartos de final de Copa del Rey tras eliminar al Celta de Vigo con un gol de Vallejo en el añadido que sirvió para que el choque se fuese hasta los penaltis. Sin ser igual pero con los mismos tintes épicos, el Albacete eliminó al Real Madrid de Arbeloa tras vencerle por 3-2 con un protagonista absoluto: Jefté.

El próximo rival del Albacete en la Copa del Rey

El Albacete, al ser equipo de LaLiga Hypermotion, contará con la ventaja de disputar su partido de cuartos de final de Copa del Rey como local. Esa puede ser una de las armas principales de los manchegos gracias a la conexión que están viviendo jugadores y afición.

Sobre esta unión habló este pasado domingo Alberto González, técnico del Albacete: "Hemos conseguido conectar y creo que el partido ante el Madrid nos ofreció esto, que es de las cosas más importantes. Esa avalancha de ilusión, de personas conectadas y empujando, hoy ha seguido la ola y ojalá la mantengamos. Es lo que le da sentido a todo".

El cambio de mentalidad del Albacete

Consiguió el Albacete cambiar la mentalidad de la Copa del Rey a la Liga tal y como pidió Alberto González en la previa ante el Cádiz. El técnico andaluz avisó de que el Real Madrid no era como jugar en Liga. Los manchegos sacaron adelante el encuentro ante el Cádiz y gracias a ese triunfo terminaron la jornada 22 en la posición número 14, con 27 puntos y a cuatro del descenso. Tal y como comentábamos en ESTADIO Deportivo días atrás, el Albacete jugará el partido de cuartos de final de Copa del Rey entre el 3 y el 5 de febrero.

Pero antes de la que debe ser otra fiesta en el Carlos Belmonte, el Albacete deberá seguir creciendo en LaLiga Hypermotion ante Real Valladolid en el José Zorrilla en la jornada 23 y ante el Real Zaragoza el último día del mes de enero en casa.

El Albacete podría llegar al duelo de cuartos de Copa del Rey en una situación más cómoda en Liga si es capaz de sumar puntos ante pucelanos y maños, pero lo que si es seguro que sea cual sea el rival que le toque en Copa, la ilusión será máxima por lograr la hazaña de meterse en semifinales de Copa del Rey.

La gran semana del Albacete

Alberto González dejó claro que ha sido una gran semana en el Albacete recordando a unos grandes almacenes: "Ha sido una semana fantástica, mejor que la de El Corte Inglés diría yo. Nos permite pasar una eliminatoria contra un equipo brutal y permite también sacar tres puntos tras varios malos resultados. Era el momento, hoy se ha visto con un clima con armonía. Hoy es una victoria de la unión".