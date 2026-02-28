Alberto González explota en el Albacete con Racing de Santander, Las Palmas y Castellón en el horizonte

El técnico andaluz no escondió el enfado que supuso en el grupo el empate a última hora ante el Almería por 'culpa' del gol de Sergio Arribas en el añadido

El Albacete se quedó este pasado viernes con la miel en los labios ya que hasta el minuto 95 tenía los tres puntos en el zurrón que le hubiesen permitido colocarse en la zona media de la tabla a falta de los encuentros de Eibar y Cádiz. El Albacete dispuso de ocasiones claras al igual que el Almería pero los de Rubi no fueron capaces de superar a los manchegos hasta el final del partido cuando Morcillo, ex de los de Alberto González, puso un gran pase desde la banda izquierda para que Sergio Arribas la mandase al fondo de las mallas y dictaminase un reparto de puntos en el arranque de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion.

Alberto González no esconde el enfado tras empatar ante el Albacete

Tras el encuentro, Alberto González comentó el cabreo que había en el vestuario del Albacete tras dejar escapar dos puntos en el último suspiro ante el Almería: "Hoy ha sido una hostia importante, pero el fútbol es así". Posteriormente, Alberto González confesó que había golpeado la pared del vestuario por la ira que le generó el empate ante el Almería: "Hay días buenos y días en los que te llevas estos palos. Mañana estaremos muy fastidiados por lo que hemos perdido y pasado estaremos de vuelta al trabajo con la máxima ilusión y pensando en el partido de Huesca con la idea de conseguir una victoria que nos hace falta. Yo estaba muy enfadado, he estado dando golpes a las paredes. Cada uno saca ese estado de ira como puede y va volviendo a la normalidad porque la vida tiene que seguir".

Insistiendo sobre el partido, Alberto González se mostró ciertamente frustrado por cómo llegó el gol en un contragolpe cuando el marcador les era favorable: "Un punto que hubiese sido hasta bueno antes del partido, han tenido ocasiones y han podido marcar antes. Que consigas ponerte por delante con la dificultad que tiene, con el partido cerrado cometemos errores ingenuos. Nos meten gol en una contra de un saque de puerta. Duele, duele bastante por la forma en la que se produce".

El complicado calendario del Albacete en LaLiga Hypermotion

El Albacete ya ha dejado atrás los días de gloria de esta temporada en los que eliminó a Celta de Vigo y Real Madrid en Copa del Rey además de poner en apuros al Barcelona. Ahora los de Alberto González son decimoterceros con 35 puntos y aunque el descenso no está demasiado cerca (6 puntos) una serie de resultados esta jornada podrían ajustar aún más la tabla.

Tras empatar ante el Almería, el Albacete tiene un calendario que mezcla equipos de la zona baja y otros de la zona alta. El próximo fin de semana, los de Alberto González visitarán a un Huesca que podría llegar en descenso si cae este fin de semana ante el Real Valladolid. Los siguientes tres encuentros serán muy duros para el Albacete ya que se medirá a Las Palmas, Racing de Santander y Castellón, tres equipos que actualmente ocupan puestos de ascenso.