Rubi opina sobre el doloroso recibimiento de la afición del Albacete a Jon Morcillo

El técnico del Almería valoró el punto conseguido en el Carlos Belmonte en el último suspiro con una asistencia del ex jugador de los manchegos y la firma de Sergio Arribas

Albacete y Almería daban este pasado viernes el pistoletazo de salida a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion con un duelo en el que además del liderato en caso de triunfo de los indálicos, estaba rondando el Carlos Belmonte el tipo de recibimiento que podría tener Jon Morcillo ante la que hasta el pasado mes de diciembre fue su afición.

Morcillo salió en la segunda mitad para jugar poco menos de media hora y su aportación fue clave porque cuando el Albacete vencía por 1-0 gracias al gol en propia puerta de Bonini y después de tener una ocasión para empatar en el 86, puso un gran centro raso desde la izquierda para que Arribas la mandase al fondo de las mallas en el final del tiempo de descuento.

Jon Morcillo falló el empate y luego asistió a Sergio Arribas

La ocasión que tuvo Jon Morcillo en el 86, el pase de gol a Sergio Arribas y cualquiera de los balones que tocaba el jugador del Almería estaba acompañado por los pitos de gran parte de la afición del Albacete que se congregó en el Carlos Belmonte este pasado viernes.

Ya expresó Jon Morcillo en la previa que esperaba que lo recibiesen bien aunque respetaría cualquier decisión de la afición: "Es algo que me han preguntado mucho, tengo intriga. Creo que será cada uno como se lo tome, he dado todo por el Albacete, por la ciudad y el club, no tengo nada malo que decir, creo que no he salido mal. Cada uno puede expresar sus sentimientos, espero que haya las menos personas posibles que se lo tomen mal. Estoy preparado para todo", expresó.

La afición del Albacete sentenció a Jon Morcillo

Después del encuentro y con el punto que dejaba al Almería tercero de manera momentánea, Rubi fue cuestionado en la rueda de prensa posterior sobre los pitos a Jon Morcillo. El técnico catalán se mostró comprensivo con su jugador por la difícil situación: "Es el fútbol, también se podía haber dado. Lo que quiero alabar de mis futbolistas es que han creído hasta el final. El Albacete también ha hecho sus cosas buenas, pero le hemos controlado bien el balón parado. Morcillo tenía una situación difícil y nos ha ayudado en la segunda parte del encuentro".

Reparto de ocasiones entre Albacete y Almería

Más allá de los pitos que recibió Morcillo, Rubi comentó el reparto de ocasiones entre Almería y Albacete: "El Albacete ha tenido sus dos opciones de gol, nosotros también. Me da algo de rabia que el gol haya sido en una transición. Hemos tenido el premio en la última ocasión, pero considero que la hubiéramos merecido antes".

El técnico del Almería consideró justo el punto conseguido: "Creo que se ha hecho justicia con el gol, el Albacete lo ha tenido cerca, pero no hemos perdido la fe. Para mí el punto es justo". Por último, Rubi habló de la batalla en Liga que están viviendo tanto Almería como Albacete: "Sabíamos que el Alba llevaba ocho goles en la segunda parte. Esto va a ser una batalla en cada partido, la igualdad en increíble. Cada uno está batallando por lo suyo".

El Almería espera el resultado entre Castellón y Racing de Santander

El Almería desaprovechó este pasado viernes una oportunidad de oro de colocarse líder de manera provisional y a la espera del resultado de este sábado entre Castellón y Racing de Santander. De momento y tras 28 jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, el Almería solo ha concluido líder en una jornada. Ahora y tras empatar ante el Albacete, podría ver como el Deportivo de La Coruña le empata a 49 si vence este próximo domingo a la Real Sociedad B y también alejarse del liderato hasta a cuatro puntos en caso de triunfo del Racing de Santander.