Rubi no se esconde con la bomba de Cristiano Ronaldo y el Almería: "Sería bonito y extraordinario que pudiera jugar aquí"

El cuadro indálico anunció este mismo jueves que el jugador portugués de Al Nassr adquiría el 25 por cuento de las acciones a través de su filial 'CR7 Sports'. El técnico catalán valoró este movimiento en la previa del encuentro ante el Albacete

El Almería se ha colocado este jueves en la primera línea de las informaciones del fútbol en España. El conjunto de LaLiga Hypermotion, que preside Mohamed Al Khereiji, anunció que el aún futbolista Cristiano Ronaldo, que actualmente juega en Al Nassr de Arabia Saudí, adquiría el 25 por ciento de las acciones a través de la filial 'CR7 Sports'. Esta noticia como es lógico ha trastocado la actualidad del Almería y este mismo jueves, Rubi, técnico de los indálicos, no escondió la alegría que supone esta compra del 25 por ciento de las acciones por parte de Cristiano Ronaldo.

Rubi se moja y sueña con Cristiano Ronaldo jugando en el Almería

Rubi, además de valorar positivamente el movimiento del Almería con la venta del 25 por ciento de sus acciones a la filial de Cristiano Ronaldo, también apostó por ver al astro luso vestido de corto y con el escudo del conjunto indálico en el pecho: "Desde nuestra posición estamos muy contentos de darle la bienvenida a Cristiano. Es una gran noticia porque personas como él, con un conocimiento del fútbol al mil por cien, es ilusionante para el club, la ciudad y la provincia. La buena relación que tiene Cristiano con los propietarios es evidente. Aterriza con nosotros y estamos muy contentos".

Sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue con el Almería no escondió que sería algo extraordinario: "Sería extraordinario y bonito que pudiera jugar aquí, pero eso es algo suyo. El entrenador que hubiera lo recibiría con los brazos abiertos".

Dardo de Rubi al resto de equipos de LaLiga Hypermotion

Con la compra de Cristiano Ronaldo del 25 por ciento de las acciones del Almería y diversos movimientos en los diferentes mercados de fichajes, a los indálicos ya se le considera el equipo más poderoso a nivel económico de Segunda división. Rubi valoró los buenos inversores con los que cuenta el Almería: "Ya está consolidado que se nos tilde de nuevos ricos. Vamos con ese discurso continuamente. Tenemos la suerte de contar con buenos inversores, pero el fútbol son otras muchas cosas. Los beneficiados son la provincia y el club, nos interesa que ayuden como con el Covid".

La racha de victorias del Almería

El Almería puede firmar ante el Albacete su quinta victoria consecutiva tras las cosechadas ante Ceuta, Cádiz, Andorra y Córdoba. Rubi apuesta por la motivación que supone el llevar ya cuatro triunfos seguidos: "Estamos defendiendo una racha que es muy buena y ya es suficiente motivación. Si no la truncas lo que vaya a pasar será bueno. Queda muchísimo. Aunque se nos diera todo bien y nos colocáramos arriba se entraría a otro escenario de 14 finales. Estamos a siete puntos de salir del play-off y colocados para pelear las dos primeras plazas, para mí eso es lo más importante".

El nivel del Albacete no invita a confirarse en el Almería

Rubi lanzó un aviso sobre la visita del Almería al Carlos Belmonte este próximo viernes y recordó que los de Alberto González eliminaron a Real Madrid y Celta de Vigo en Copa del Rey además de ponérselo difícil al Barcelona: "El año pasado en Albacete veníamos de caer en Copa ante el Leganés y espero que hayamos aprendido la lección. Allí cayó eliminado el Real Madrid y el Barça las pasó canutas. Han demostrado que pueden dar un nivel altísimo. No te puedes confiar nada. Se les escapó en Coruña un partido que jugaron bien. Puede haber un punto de estar agitados, pero miras la alineación que sacó el Barça y hay que hacerlo muy bien para generar dificultades".

Por último habló Rubi sobre el regreso de Morcillo a la que un día fue su casa, el Carlos Belmonte: "Está muy contento de volver a Albacete. Cuando una persona es buena podrá gustar más o no una decisión deportiva de buscar otros retos, pero es una gran persona que dio un gran rendimiento. Esto hay que gestionarlo porque se va dando en el fútbol".