El gol en LaLiga Hypermotion es sinónimo de Almería y lleva la firma de Sergio Arribas

El delantero madrileño es el máximo goleador de Segunda división con 14 dianas y ha contribuido con cuatro, los mismos que Baptistao, para que los indálicos sean los más goleadores de lo que va de 2026

El Almería de Rubi está sabiendo reponerse a las dudas que surgieron a principios de 2026 cuando los indálicos solo pudieron sumar un triunfo por dos derrotas y un empate en el primer mes del año. El Almería ha enlazado en las tres últimas jornadas, tres triunfos consecutivos que le mantienen muy vivo en el objetivo marcado a principios de temporada: el ascenso a Primera. Además, ver a los indálicos, ya sea en directo o a través de la televisión es síntoma de goles ya que son uno de los equipos más goleadores de LaLiga Hypermotion.

Sergio Arribas y Leo Baptistao son el sinónimo de gol en el Almería

Almería y Racing de Santander son los dos únicos equipos de los 22 de LaLiga Hypermotion que han igualado o superado el medio centenar de goles tras la disputa de 26 jornadas y con 52 y 50 goles respectivamente. Pero si hablamos solo de 2026, el Almería es, con siete partidos disputados en este año que apenas lleva mes y medio, el Almería es el líder actual en lo que a goles se refiere.

El Almería ha marcado en estos siete partidos que se han jugado en LaLiga Hypermotion en 2026 un total de 15 goles y solo le siguen a la zaga el Castellón de Pablo Hernández y un poco más atrás Málaga y Sporting de Gijón con 13. En lo que a nombres propios se refiere, el gol en el Almería durante 2026 se reparte entre sus dos jugadores más peligrosos, Sergio Arribas y Leo Baptistao.

El madrileño y el argentino han marcado ocho de los 15 goles del Almería en 2026, lo que supone más del cincuenta por ciento de la producción ofensiva de los de Rubi. En el caso de Arribas, en su tres temporadas en el Almería ya suma 32 goles y tanto el pasado curso como este, ha asumido el papel de líder dentro del vestuario a pesar de solo contar con 24 años.

Los números de Sergio Arribas y Baptistao

En relación a los goles, Sergio Arribas está viviendo su temporada más exitosa desde que está en el fútbol profesional. En lo que respecta a Baptistao, el brasileño sigue llevando el gol en las venas. En las cuatro temporadas que lleva en el Almería suma 28 goles entre Liga y Copa del Rey. Los goles restantes han corrido a cargo de Gui Guedes, Dzodic, Álex Muñox, Embarba, Miguel de la Fuente y Morcillo, marcando este último dos dianas en este 2026.

Rubi, feliz con la racha del Almería

Después del último triunfo del Almería en Liga, con mucho sufrimiento ante el Andorra, Rubi se mostró feliz por la racha de tres victorias consecutivas: "Hemos superado una fase mala de resultados y hemos cambiado la dinámica. Son nueve de nueve puntos. Los partidos cuestan mucho ganarlos y será así hasta final de temporada. Tenemos que seguir corrigiendo el tema de los goles encajados. Hay que solucionar ese tema".