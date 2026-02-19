Vuelta a Andalucía 2026 | Etapa 2, recorrido, perfil, horarios y donde ver en TV hoy la etapa entre Torrox-Costa y Otura

La Vuelta a Andalucía 2026 entra en tierras granadinas para cerrar una segunda etapa que dará emoción con un puerto muy exigente

La Vuelta a Andalucía 2026 ha empezado fiel a sí misma, con una etapa movida, emoción, pocos kilómetros pero muy duros y un final que ha coronado al ciclista francés del Visma | Lease a Bike, Christophe Laporte.

Con Jon Barrenetxea como mejor español, con el sevillano del Kern Pharma José María Martín en el Top-10 y como mejor andaluz, y con todos los favoritos en el pelotón, afronta ahora esta segunda etapa, de perfil muy similar, aunque con una subida a 20 kilómetros de la meta de Otura que puede marcar diferencias.

Será un día para escapadas, ya que la subida al puerto de la Cabra de 25 kilómetros romperá el grupo y ya no habrá apenas tramos llanos hasta el final, lo que puede propiciar que se formen grupos en esa primera ascensión y que sean definitivos, pese a que quedaría más de la mitad del recorrido.

Perfil de la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía 2026

La segunda etapa, como se puede esperar de un recorrido ideado por la Axarquia malagueña y la montaña granadina, es rompepiernas. Son sólo 138 kilómetros, pero en los que los ciclistas participantes en esta Vuelta de Andalucía Ruta del Sol 2026 deberán ascender dos puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría.

La segunda etapa de esta Ruta del Sol 2026 parte de la Avenida del Faro de Torrox (Málaga) y entrará pronto en tierras granadinas, donde se desarrollará la mayor parte de la jornada y en la que estarán los puertos de montaña de la Cabra, de primera categoría, y el de La Malahá (3ª categoría), que está situado a 20 kilómetros de la meta y que puede decidir la etapa.

Al perfil sinuoso inicial, típico de esta zona de la Costa del Sol y de la Costa Tropical granadina, le sucede una subida constante de 25 Km al 4,6 de media hasta alcanzar el puerto de la Cabra. A partir de ahí, una pequeña bajada engañosa, llevará a los ciclistas a las estribaciones de Sierra Nevada, con subidas y bajadas antes de la definitiva hasta Otura. Un final que también apunta hacia arriba.

Horario de la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

La segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía consta de 140 kilómetros. La hora de salida en tierras malagueñas (en el Faro de Torrox-Costa) está prevista para las 12:10 horas del mediodía y la llegada a Otura a las 15:30 horas, aproximadamente.

Dónde ver por TV la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía 2026

La Vuelta a Andalucía 2026 llegará a todo el mundo -más de 180 países- y hay muchas opciones para seguirla en directo en España. Por un lado, Eurosport 2 retransmitirá un año más la ronda andaluza. Como es lógico, siendo este canal una de las cadenas que tiene los derechos, también se puede seguir en la plataforma Max. Eurosport conectará a partir de las 14:00 horas.

Por otro lado, en Andalucía se puede ver también a través de Canal Sur, que se vuelca estos días con su carrera más internacional y que hará una amplia cobertura de la misma.

En ESTADIO Deportivo podrás estar informado de todo lo que ocurra en la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026, podrás conocer las etapas, clasificaciones y todo lo que sea noticiable de la gran cita del ciclismo en tierras andaluzas.