El equipo UAE confirma su cacicada tanto en casa como en Andalucía

El que fuese mejor equipo de la temporada ciclista 2025 ha arrasado este lunes 16 de febrero con victorias de Tim Wellens en la Clásica de Jaén y de Isaac del Toro en la primera etapa del UAE Tour

Tal y como se esperaba, el dominio pasado de el equipo UAE no parece que vaya a sufrir freno alguno en 2026, algo que ha quedado claro este lunes 16 de febrero en el que el belga Tim Wellens en la Clásica de Jaén Paraíso Interior e Isaac del Toro en la primera etapa del Tour UAE han sumado sendas. y autoritarias, victorias.

Comenzando por tierra andaluza, Tim Wellens, en la que era su quinta participación, por fin logró conquistar la Aceituna de Oro a través de una escapada que hizo inútil la persecución de los rivales, entre ellos el británico y uno de los favoritos Tom Pidcock, segundo clasificado.

Lejos de esperar a los últimos momentos de carrera, Wellens superó el solitario varios tramos de tierra entre las grandes extensiones de olivos y fue capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén después de 5 intentos. Para ser exactos el de Bélgica levantó los brazos en la monumental Úbeda con un tiempo de 3h.29.30, a una media de 44,2 km/hora. Por fin fue primero, después de haber logrado la segundo, tercera y cuarta plazas.

Ya por detrás llegaron a 48 segundos Pidcock y el suizo del UAE Jan Christen, quien en todo caso terminó siendo descalificado por maniobra incorrecta. Para ser exactos, Christen se quedó sin podio al obstruir la trayectoria del belga del Red Bull Bora, Van Gils, quien sufrió una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. Se quedó herido, y sin opción de luchar por las plazas de honor. La tercera plaza la ocupó finalmente el francés Benoit Cosnefroy, otro corredor del UAE.

La salvajada de Isaac del Toro

No exageramos lo más mínimo. El mexicano Isaac del Toro de UEA dio la primera satisfacción a su equipo imponiéndose al esprint en la jornada inaugural del Tour UAE, estrenando además el maillot de líder en un día marcado por el fuerte viento que obligó a reducir el recorrido a 118 km entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

Del Toro, pese a no ser un velocista, fue el más rápido en la recta de meta y fue capaz de desbancar a especialistas del esprint, algunos de ellos afectados por una caída cercana a meta, como el máximo favorito, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek). Lo cierto es que el mexicano ganó el pulso por velocidad al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain) en una llegada en ligera cuesta, con un tiempo de 2h.30.56, a una media de 46,9 km por hora. En el mismo tiempo entró otra de las grandes referencias de la general, el belga Remco Evenepoel.