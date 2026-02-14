Cambio radical en el calendario 2026 de Jonas Vingegaard

Contratiempos físicos han hecho que el ciclista danés opte por retrasar su debut en la temporada, dejando en el aire su preparación hasta el Giro de Italia

Se repite la historia. Por tercer año consecutivo Jonas Vingegaard comienza su temporada con el pie cambiado. Lejos de tener una preparación limpia –en esa ocasión con el Giro de Italia y el Tour de Francia como grandes objetivos–, el danés se ha visto primero frenado por una polémica caída mientras se ejercitaba en España y posteriormente golpeado por una enfermedad.

Ante tal escenario, y según recalca Eurosport, el equipo Visma ha descartado que su estrella esté en el en el UAE Tour que se disputa del lunes 16 al 22 de febrero, abriendo así la baraja de opciones para realizar cambios profundos en el calendario de 2026.

Empezando por lo que ya sabemos, está claro que el dos veces ganador de la Grand Boucle estará en la Volta a Catalunya que se celebra del 23 al 29 de marzo, además de ser un hecho que hará por primera vez el doblete de Giro de Italia y Tour de Francia. Exacto, es obvio que tal preparación se queda corta para los retos que tiene con las dos grandes vueltas.

Así, el campeón danés se está planteando con el equipo qué nuevas carreras suma a su calendario. Teniendo en cuenta que todo debe ser previo a la ronda catalana, las opciones están claras. Por un lado tenemos las clásicas Faun Ardèche y Faun Drome –28 de febrero y 1 de marzo respectivamente–, y ya en carreras de un semana la París - Niza –del 8 al 15 de marzo– y la Tirreno-Adriático –del 9 al 15 de marzo–.

Evitar coincidir con Matteo Jorgenson

A la hora de elegir recorrido para las próximas semanas hay que tener en cuenta sin duda qué rivales (o compañeros) compartirán asfalto con Vingegaard. De este modo, y si Jonas estuviese en la Tirreno Adriático, tendría sentido que dos días antes participase en la Strade Bianche, clásica en la que coincidiría con su gran rival Tadej Pogacar.

Lo sorprendente de ver a Vingegaard en la Carrera de los dos Mares es que allí está previsto que Matteo Jorgenson sea el jefe de filas. Por tanto, tendría más sentido verle en la París - Niza. Recordemos que en tierras francesas estaba programado que Simon Yates fuese quien la compitiese respecto a la general, pero una vez retirado no suena raro que Jonas acuda e intente ganar tras ser tercero en 2023 y abandonar por una caída en 2025.