El Movistar Team, KO, se queda sin sus dos líderes tras una caída de Enric Mas

Al igual que le ocurriera a Cian Uijtdebroeks en la Volta, el balear se ha dañado la mano tras sufrir una caída entrenando y tendrá que variar su calendario

Malas noticias para el Movistar Team tras una jornada de alegrías, que se unen a las que le llegan desde Omán, donde los corredores del equipo español están destacando y pelearán por el podio en las últimas etapas con Diego Pescador como nombre destacado.

Su líder principal, Enric Mas, ha sufrido una caída que le hará cambiar su calendario en un año en el que debe coger la forma antes de lo habitual, ya que va a tomar parte en el Giro de Italia. El ciclista balear tenía pensado competir en el UAE Tour, prueba que comienza este próximo lunes (16 de febrero), pero finalmente tendrá que cambiar de planes tras dañarse una mano en dicha caída.

Así lo confirmaba el conjunto telefónico, que no ha anunciado quien le sustituirá al frente del Movistar Team en esta carrera ni cómo afectará eso a su calendario de cara al mencionado Giro de Italia.

Parte médico Enric Mas

"Durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas Nicolau ha requerido asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha. La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora, no se han detectado otras afecciones. En espera de más evaluaciones médicas en los próximos días. Por este motivo, se descarta su participación en el UAE Tour. ¡Mucho ánimo Enric!", publicaba el equipo Movistar.

El conjunto español es de los pocos que aún no ha hecho oficial el equipo que estará en el UAE Tour, por lo que el conjunto telefónico se presta a cambios y podría hacer variaciones con otras carreras, como la Vuelta a Andalucía, que empeza dos días después, el 18, aunque parece prematuro.

Cian Uijtdebroeks, con una lesión similar en la Volta

La caída de Enric Mas se une a la que, tres días antes, sufrió su otro líder en la Volta a la Comunitat Valenciana. El joven belga Cian Uijtdebroeks se vio involucado en una caída en la tercera jornada y se tuvo que retirar a falta de las dos últimas pese a acabar dicha etapa con un vendaje.

Al igual que con Mas, el Movistar Team prefirió apartarle y que se recuperara plenamente. "Tras la caída sufrida ayer, durante el transcurso de la 3ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. El corredor belga padece fuerte dolor en la muñeca, sin apreciación de lesión ósea", afirmaba el conjunto español, que esperaba ya contar esta semana con Uijtdebroeks y que bien podría ser el sustituto del propio Enric Mas en la carrera emiratí.

La publicación, esta semana, de las listas del UAE Tour y de la Vuelta a Andalucía aclararán mucho por donde van los tiros en la preparación y el calendario de cada uno para los próximos meses.