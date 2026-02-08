Estocada definitiva del Movistar Team en la Volta a la Comunitat Valenciana

Raúl García Pierna da al equipo español su primer triunfo de 2026 en la última etapa y Remco Evenepoel se corona con la general de la ronda valenciana

Un poco más tarde que el pasado año, pero el Movistar Team al fin se ha estrenado en la presente temporada. Lo ha hecho con uno de sus fichajes, un Raúl García Pierna que se ha impuesto en la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, que finalmente se ha llevado el belga Remco Evenepoel.

El ciclista de Tres Cantos aprovechó que el Red Bull Bora controló por completo la etapa para garantizar la victoria de Evenepoel y consintió una escapada en la que no había peligro para la general. Aunque en los últimos kilómetros, los equipos que contaban con velocistas apretaron y estuvieron cerca de neutralizar a los escapados restantes, no llegaron a tiempo para evitar el triunfo del ciclista español.

"Estoy muy contento porque ayer tampoco nos salió como nos hubiera gustado y teníamos un poco de rabia, así que hoy hemos ido a por todo. Sabíamos que era un día para que pudiese llegar la fuga y ha habido suerte. Siempre quieres ganar y encima en las primeras carreras con Movistar, así que muy contento, la verdad es que es para lo que habíamos trabajado y muy contento por el triunfo", repetía un García Pierna que no podía estrenarse mejor con el equipo telefónico.

La carrera salió muy rápida y pronto se formó un grupo de escapados con 21 unidades en el que se había metido el ciclista del Movistar Team. En la segunda subida de la jornada, el Garbí (1ªC) , García Pierna atacó en las primeras rampas y rompió el grupo. Aunque intentó escaparse, no lo logró, pero sí consiguió reducir el grupo a seis unidades, a los que se unieron otros tres en la bajada.

García Pierna, sangre fría ante las caídas finales

Las caídas en los últimos kilómetros redujeron el grupo y trajeron el nerviosismo a la cabeza. Pero ahí, García Pierna se mostró muy frío y supo jugar sus bazas. Emil Herzog (Red Bull Bora) lanzó el esprint a 200 metros de meta, pero el español se colocó a rebufo y lo superó en meta para hacerse con el triunfo.

El otro gran triunfador es un Evenepoel que ya se salió la semana pasada en la Challenge de Mallorca y que en la Comunidad Valenciana ha sumado dos victorias parciales y la general, por lo que sucede a Buitrago como campeón en Valencia. "El único momento en el que hemos tenido dudas y algo de miedo fue en la formación de la fuga porque al principio nunca sabes muy bien los corredores que han entrado en el corte. A partir de ahí hemos tenido todo bajo control y mis compañeros han hecho un gran trabajo otra vez. Estoy muy contento por cómo hemos rodado hoy otra vez", afirmaba el belga tras la carrera.

Clasificación de la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

1. García Raúl (Movistar Team) 02:09:44

2. Herzog Emil (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

3. Schoofs Jasper (Soudal Quick-Step) m.t.

4. Pericas Adria (UAE Team Emirates-XRG) m.t.

5. Bystrøm Sven Erik (Uno-X Mobility) m.t.

Clasificación general final de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

1. Evenepoel Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) 13:10:12

2. Almeida Joao (UAE Team Emirates-XRG) + 31

3. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 34

4. Tiberi Antonio (Bahrain Victorious) + 36

5. McNulty Brandon (UAE Team Emirates-XRG) + 50

6. Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) + 01:16

7. Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:02

8. Turner Ben (INEOS Grenadiers) + 02:10

9. Sheehan Riley (NSN Cycling Team) + 02:15

10. Soenens Viktor (Soudal Quick-Step) + 02:17

11. Romeo Iván (Movistar Team) + 02:20

12. Caruso Damiano (Bahrain Victorious) + 02:21

13. García Raúl (Movistar Team) + 02:44

14. Holter Adne (Uno-X Mobility) + 02:47

15. Castrillo Pablo (Movistar Team) + 02:51