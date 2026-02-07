España - Portugal en directo, final del Europeo 2026 de Fútbol Sala masculino

España vuelve a jugarse un gran título del fútbol sala mundial esta tarde, en una final europea ante Portugal en la que los de Jesús Velasco sueñan con hacer algo grande y recuperar su cetro continental

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del Europeo de fútbol sala entre España y Portugal.

España busca recuperar su cetro continental y tras varios varapalos de peso, ahora tiene una gran oportunidad para sacar adelante el partido ante los lusos y volver a la vanguardia del 40x20 .

Ya ha salido el quinteto inicial de España para el partido de esta noche en el Arena Stozice . Jesús Velasco partirá con Dídac ; Antonio , Mellado , Cortés y Pablo Ramírez .

La Selección Española será visitante en esta gran final frente a Portugal , por lo que no podrá vestir su primera equipación roja y jugará de dorado, mientras que los lusos si irán con su rojo oscuro característico.

Cuando esto está a punto de comenzar es buen momento para repasar como han llegado los españoles al pabellón y mirando sus caras de confianza , se puede ser optimista.

Ya están sobre la pista ambos equipos y en estos momentos están sonando los himnos de ambos equipos .

Ninguno de los equipos sabe lo que es perder y eso va a ser clave en este partido. Veremos si arriesgan o si salen a limitar errores .

Un error de España en su primera posesión ha generado una pérdida en mal momento y ha tenido que salir Didac para despejar, pero no ha podido , así que Portugal ha tenido una ocasión franca en la que Fran Cortés ha metido una pierna salvadora.

Gran jugada de Pablo Ramírez, que estaba sufriendo un 2 contra 1 de la defensa y ha visto por el retrovisor la llegada desde atrás del cierre del Barça , así que le ha cedido el balón con la espuela y con un tiro demoledor el 6 ha adelantado a los de Jesús Velasco . Esto empieza bien.

Como ha salido España!!!! 2 minutos y 29 segundo y ya van dos goles . Gran contra conducida por Adolfo, que antes de llegar al área ha cedido a su compañero en el Inter movistar, que no fallado con un gran tiro cruzado.

Portugal recorta distancia gracias a un gol de Afonso Jesus , tras una extraña jugada en la que Cecilio se fue al suelo, pero los árbitros no han visto falta, así que ahora los de Jorge Braz están con la flecha para arriba buscando el empate.

No está habiendo mucho más que goles en este partido . Error de España en defensa ahora, lo que ha permitido a Gois recibir en el borde del a´rea, girarse hacia dentro y no ha fallado ante Didac. Un nuevo partido arranca en Ljubiana.

Muy emocionante el partido ahora mismo, más bronco, pero tras el empate ambos equipos se han reforzado atrás y están tratando de limitar los errores.

Ahora España está volviendo a atacar tras un periodo de dominancia lusa . Un buen disparo de Fran Cortés ha encontrado la respuesta del portero portugués. Mientras que después Pani Valera se ha probado sin acierto.

La selección española de fútbol sala ha vivido una época sombría en los últimos años, con varapalos como el del último mundial, sin embargo, ahora las cosas han cambiado y han vuelto a las grandes esferas. Tanto que este 2026 puede comenzar con un gran título para los de Jesús Velasco, pues tras un Europeo que bordea la perfección, ganando todos los partidos con mucho margen y un gran despliegue sobre el 40x20, se jugarán este sábado ante Portugal, el gran equipo del viejo continente en los últimos años y que cogió el relevo de la mítica España de hace unos años, recuperar el cetro continental en Ljubiana.

Un rival de órdago

Los portugueses han ganado los dos últimos Europeos y la última vez, en este mismo recinto, se impusieron a España en 2018 por 3-2 en la primera de las dos finales que han protagonizado las dos selecciones, ya que en el otro precedente cayó de lado español en 2010 por 2-4. La realidad es que tanto España como Portugal han cumplido los pronósticos, ya que eran consideradas ampliamente favoritas para llegar a la batalla definitiva. Primero dominaron en sus grupos y no han fallado en las eliminatorias, por lo que ahora tendrán la oportunidad de tocar la gloria.