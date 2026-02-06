Optimismo con la recuperación de Isco y el plazo para su vuelta

Desde el club se transmite optimismo con el estado físico de su estrella y no se duda en que regresará en el tramo más determinante del curso para ayudar al equipo "a un gran nivel"

El Betis recibió un duro golpe en la noche de ayer con la dolorosa eliminación en la Copa del Rey al caer goleado (0-5) en casa contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final. Revés que obviamente ha dejado tocado los ánimos de las huestes verdiblancas por la ilusión que despertaba esta competición y, sobre todo, por la forma de caer, prácticamente sin competir contra un rival muy superior sobre el césped.

Ese palo se produce dentro de un contexto donde las lesiones de futbolistas trascendentales adquieren relevancia al perder considerable potencial y acusarlo ante rivales como los colchoneros. Por ello, en Heliópolis se espera con ansia el regreso de sus puntales, sobre todo de Isco y Amrabat, fundamentales en el sistema de Pellegrini.

Ambos quedaron fuera de juego por el desafortunado choque que sufrieron entre ellos en el partido europeo contra el Utrecht de hace más dos meses y que aún los mantiene en el dique seco.

Versión optimista del club en la relación al regreso de Isco

No obstante, en el club verdiblanco se respira cierto optimismo con el estado físico de Isco más allá de que resulte difícil establecer un plazo fijo. En este sentido, existe la certeza de que regresará a tiempo para ayudar al equipo en los dos frentes que le quedan abiertos tras la eliminación copera.

Un optimismo verbalizado por el presidente Ángel Haro, que señaló cómo se encuentra y las expectativas que hay en el club heliopolitano en relación a la vuelta a los terrenos de juego de su gran estrella.

"Yo creo que Isco va a regresar y va a estar a un gran nivel. Es normal que el propio Isco tenga momentos de decir cuándo va a terminar esto, pero yo soy optimista en la recuperación de Isco", apuntó en Cope el mandatario heliopolitano, que revela que resulta complejo poner una fecha exacta, pues la previsión maneja un margen para evitar también ofrecer falsas esperanzas.

La fecha exacta de su vuelta, complicada de predecir: "No es un tiempo definitivo"

"Los tiempos... es muy difícil establecer tiempos, pero sí creo que va a volver esta temporada y va a aportar mucho. Los médicos son prudentes con los tiempos, te pueden plantear una fecha que va desde un mes a dos meses, no es un tiempo definitivo", indicó Haro, que no muestra dudas sobre su reaparición en un momento clave del curso y que sabe dela importancia de su regreso.

Mientras tanto, Isco continúa con su proceso de recuperación y como reveló Pellegrini semanas atrás va todos los días a la Ciudad Deportivo Luis del Sol para emplearse a fondo: "Está viniendo todos los días a trabajar con los fisios. Todavía no hace trabajo en el campo, pero con los fisios está trabajando diariamente. La recuperación va como se espera, pero es difícil tener un pronóstico más exacto a día de hoy sobre su fecha de vuelta".