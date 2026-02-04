Volkanovski relega a Ilia Topuria

El luchador australiano, que acaba de defender con éxito su cinturón en el peso Pluma, se desdice sobre su pelea con Topuria, rechaza a Tsarukyan y apunta a Evloev o Murphy

"Haré una defensa del título y luego, perseguiré a Ilia Topuria en la división que esté". Así de claro lo decía hace unos meses Alexander Volkanovski tras recuperar el cinturón de campeón del peso Pluma después de derrotar por primera vez al brasileño Diego Lopes.

Lopes se ganó una segunda oportunidad ante el australiano y el mayor dominador de esta división de la historia le volvió a vencer. 'Volk' sólo ha perdido un combate en el peso Pluma desde que lograra el cinturón en 2019 ante Max Holloway. Fue en febrero de 2024 frente a Ilia Topuria, lo que le dejó unas ganas de revancha que no ha ocultado y que dejó muy claro con esas palabras en las que aseguraba que tras esa primera defensa -que ya ha vivido ante Lopes- buscaría enfrentarse al español.

Su planteamiento ha cambiado radicalmente. El triunfo en el UFC 325 del pasado sábado le ha permitido volver a acercarse a los mejores en el ránking libra por libra. Esa nueva defensa exitosa le ha permitido superar al brasileño Alex Pereira -campeón de peso semipesado- y situarse como cuarto mejor, tras Makhachev, Topuria y Chimaev.

Volkanovski debe ver que en el peso Pluma es dominante y que tal vez sea mejor asentarse y mantener su reinado antes de probar en una división donde ahora manda Topuria y en la que hay peleadores más duros y grandes. Así lo ha hecho entender, ya que tiene claro que su próximo rival no será el español y sí el ganador de la pelea entre Movsar Evloev y Lerone Murphy.

De hecho, ya reconoció que esperaba pelear con uno de ellos cuando ganó a Lopes por primera vez, pero la UFC decidió anteponer la revancha entre ambos contendientes.

Volkanovski rechaza a Tsarukyan

"Como campeón, yo tengo una responsabilidad. Muchos campeones lo ven de otra manera, pero yo lo veo así. Hay listas de aspirantes por una razón, y hay gente que se merece oportunidades. Si hay gente que se lo merece, permaneceré activo para darles la oportunidad que se merecen y que no tengan que esperar demasiado", señalaba Volkanovski en la rueda de prensa posterior al UFC 325.

De hecho, ha tenido que rechazar el ofrecimiento de Arman Tsarukyan, que viendo que no tiene opción de pelear con Topuria a corto plazo y también se le denegó, por parte de la UFC y de Max Holloway, hacerlo por el cinturón BMF, dejó caer que no le importaría bajar de peso para luchar con Alexander Volkanovski. "No le prestaré atención hasta que sepa que es algo serio. Tengo a dos tipos serios: Lerone Murphy y Movsar Evloev", deja claro el australiano.

"Si sigo permitiendo que otras personas se cuelen, realmente no estoy haciendo mi parte. Hablaré con la UFC para ver qué opinan ellos. De nuevo, soy un campeón fácil. Permaneceré activo hasta que la UFC empuje por una nueva fecha o rival, pero veremos a ver qué pasa", avisa 'The Great', que no se verá las caras a corto plazo con Ilia Topuria. Éste, no obstante, piensa en otras metas y el peso Welter y Makhachev son sus objetivos. Aunque antes llega Gaethje...