UFC 324 | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Justin Gaethje y Paddy Pimblett como combate estelar

La pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, que encabeza del UFC 324, abre el año en la compañía norteamericana de artes marciales mixtas

El esperado combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett da la bienvenida a 2026 en la UFC con uno de los eventos numerados más esperados de los últimos tiempos. De él saldrá el rival de Ilia Topuria, contará con excampeones como Sean O’Malley, con números 2 de su división como Natalia Silva o Umar Nurmagomedov, con hasta nueve Top-6 en el ránking de las diferentes divisiones de la UFC y con 15 luchadores con ránking, entre ellos los diez que componen la cartelera principal.

Por eso ha despertado tanta expectación pese a que sólo hay un campeonato interino en juego. El morbo de saber quién será el próximo rival de Topuria entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett está ahí. También el sueño de ver a un norteamericano ser campeón, aunque será interino, en un momento en el que Estados Unidos no cuenta con ninguno de los campeonatos.

Justin Gaethje afronta el gran combate de su carrera y, de hecho, ha dejado caer que, si no gana, se retirará. Mientras, Paddy Pimblett se enfrenta al duelo que puede consagrarle en la UFC, donde sólo ha ganado a un rival rankeado (Chandler), pero donde tiene un gran cartel.

Como combate coestelar estará Sean O’Malley, que no quiere caer más y espera recuperar sensaciones ante Song Yadong. Este es un combate introducido a última hora por la lesión de Kayla Harrison, que hizo que se aplazara su gran combate ante Amanda Nunes.

Antes que ellos, Waldo Cortés Acosta tratará de demostrar su progresión hacia el título del peso Pesado y Umar Nurmagomedov volver a ganarse una pelea por el campeonato en el peso Gallo, aunque enfrente tendrá a un Deiveson Figueiredo que siempre es muy peligroso.

Cartelera principal del UFC 324

Justin Gaethje vs Paddy Pimblett (Campeonato Interino del peso ligero)

Sean O’Malley vs Song Yadong (peso gallo)

Waldo Cortés Acosta vs Derrick Lewis (peso pesado)

Natalia Silva vs Rose Namajunas (peso mosca)

Arnold Allen vs Jean Silva (peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC 324

Umar Nurmagomedov vs Deiveson Figueiredo (peso gallo)

Ateba Gautier vs Adnrey Pulyaev (peso medio)

Nikita Krylov vs Modestas Bukauskas (peso semipesado)

Alex Pérez vs Charles Johnson (peso mosca)

Michael Johnson vs Alexander Hernández (peso ligero)

Josh Hokit vs Denzel Freeman (peso pesado)

Ricky Turcios vs Cameron Smotherman (peso gallo)

Adam Fugitt vs Ty Miller (peso welter)

Horario del UFC 324, con el combate entre Gaethje y Pimblett

El UFC 324 tendrá lugar en la tarde del sábado 24 de enero de 2026, desde el espectacular T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen los primeros preliminares, mientras que el cartel principal, en el cual se incluye el combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 324 y el combate entre Justin Gaethje - Paddy Pimblett

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de las 03:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.