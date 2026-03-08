El socio de Sergio Ramos en la compra del Sevilla FC, Martín Ink, "confiado" en que se pueda hacer: "Va todo bien"

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la salida de Martín Ink del estadio hispalense, mostrándose confiado con el proceso de compra en la que su grupo, Five Eleven, se encuentra inmerso, siendo uno de los socios de Sergio Ramos

El Sevilla FC ha conseguido un punto importante en esa lucha por la tranquilidad en Nervión. En el club son sabedores de lo que toca este año, y es el poder amarrar la permanencia lo más rápido posible para empezar a planificar el futuro de la entidad que, previsiblemente, será con una venta de las acciones por parte del Consejo de Administración. El que había surgido era el nombre de Sergio Ramos, con todo lo que eso implica en el sevillismo. Varios han sido los movimientos que han mostrado el interés del camero en poder adquirir ese paquete de acciones que le haría con la mayoría accionarial del club. En la tarde de hoy, se ha visto un paso importante.

El socio del central camero para emprender esta compra tenía nombre propio, y ese era el de Martín Ink. El empresario argentino es el CEO de la empresa Five Eleven Capital, que va en este caso de la mano para la compra de esos paquetes accionariales. Durante estas semanas, varios son los movimientos que se han visto por parte del defensa sevillista y que han mostrado un avance en las negociaciones. De hecho, ESTADIO Deportivo fue testigo del aterrizaje junto a su hermano y a Julio Senn, lo que se acabó convirtiendo en un acuerdo con los accionistas antes de dar paso a la famosa Due Diligence en la que se está inmersa ahora.

Frente al Rayo Vallecano, las cámaras de ESTADIO Deportivo han sido testigos de la salida de este empresario del Ramón Sánchez-Pizjuán. Al ser preguntado por los medios presentes, ha dejado claro que no podía hablar sobre el proceso, aunque se mostró "confiado" en que todo se pueda acabar dando. "Va todo bien", declaró Martín sobre el proceso de compra, una muestra más de que todo avanza como se esperaba.

Ahora mismo, la situación es que se continúa realizando la famosa auditoría, lo que acabará marcando la situación en la que se encuentra el club y si el grupo inversor con Sergio Ramos a la cabeza sigue adelante con el proceso. En el sevillismo, mucha es la confianza en que se pueda acabar dando esta situación, a pesar de la controversia que el central camero suele generar entre la afición. La ambición de que haya cambios es lo que empuja al sevillismo para que se pueda acabar dando un cambio en el Consejo de Administración que pueda permitir el crecimiento de la entidad.