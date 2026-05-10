Sevilla Atlético 2-2 Eldense: Una lección de cómo honrar el escudo y la camiseta

El filial del Sevilla FC promete darlo todo hasta el último segundo. Pese a estar descendido desde hace semanas, tener muchas bajas y alinear a varios juveniles, firmó un partidazo a base de orgullo para frenar al líder del Grupo 2 de Primera Federación y firme candidato al ascenso a LaLiga Hypermotion

El Sevilla Atlético, colista y descendido matemáticamente desde finales de abril, recibía al CD Eldense, que inició la jornada 36 en Primera Federación como líder del Grupo 2 y llegaba al Estadio Jesús Navas dispuesto a recuperar esa primer puesto que momentánemente le había arrebatado el CE Sabadell con su victoria sabatina y que recupera con este 2-2. Hay mucha diferencia clasificatoria (39 puntos de distancia) y mientras los locales no tienen ningún aliciente desde hace semanas, los visitantes se están jugando esa plaza de ascenso directo a LaLiga Hypermotion.

La lógica invitaba a pensar en que la balanza se inclinaría del lado con más peso; pero estos chavales se han propuesto defender ese escudo hasta el último segundo que estén en la 'Categoría de Bronce' del fútbol español y volvieron a dar una muy buena imagen ante uno de los 'gallitos' del grupo, un CD Eldense que se juga subir a Segunda y que sudó de lo lindo para rascar un punto del Jesús Navas a pesar de que estuvo cerca de acabar ganando. Lo evitó, con dos buenas paradas, el meta local Loren Luchino.

El Sevilla Atlético, con muchas bajas y con varios juveniles, salió a morder

El técnico del Sevilla Atlético, Marco García, tenía muchísimas bajas. Por lesión, no estaban Isra Domínguez, Juank, José Pedraza, Alberto Collado y Aston da Silva. Además, Nico Guillén, Manuel Ángel y Eric Alcaide han vuelto a reforzar a un Sevilla C que no pudo evitar descender en el Grupo 10 de Tercera RFEF; mientras que Alberto Flores (entre otros como Andrés Castrín y Oso) está en dinámica de primer equipo aunque tanto el Sevilla FC como su primer filial jugaron este fin de semana en casa y en días separados. Esto propició oportunidades para juveniles como Francisco Javier Lociga, Jesús Cruz o Hugo Ortiz (todos de 18 años).

A pesar de todo ello, fue el equipo local el que tomó el mando del partido. Ya sin presión, presentó una ágil puesta en escena que deparó ocasiones claras para Miguel Sierra, Edu Altozano o el propio Lociga. Como todo le sale torcido esta temporada, el filial no tuvo premio a su buen juego y se encontró con el 0-1, anotado en el 38' por Fidel Chaves tras un preciso servicio de Dioni; pero esta vez el golpe no mandó a la lona al equipo franjirrojo, que empató de penalti en el añadido de la primera mitad y remontó nada más comenzar la segunda mitad.

Valentino y Lociga remontan el 0-1, pero el doblete de Fidel Chaves anima al CD Eldense

Al descanso el marcador reflejaba un resultado de 1-1 después de ese lanzamiento desde los once metros transformado en gol por Valentino Fattore en el 45+4', tras la revisión del árbitro en el FVS a instancias del banquillo local, y en el 52' se puso por delante el Sevilla Atlético con una diana de un motivado Lociga, que ponía el 2-1.

Entre medias, en el undécimo de los 14 minutos de prolongación que tuvo el primer tiempo, Conejero Sánchez volvió al monitor para estudiar otra posible pena máxima reclamada por el CD Eldense, pero esta vez no apreció nada punible en el área local. El destino, caprichoso, se volvió a cebar con esta joven plantilla y sólo tres minutos después del 2-1, en el 55', Fidel Chaves devolvía las tablas llegando desde atrás para batir a Loren por segunda vez tras un jugadón de Borja Calvo.

Este segundo golpe sí afectó más al filial. Ya ante el Nástic mereció mucho más y acabó cayendo en el alargue; pero el meta argentino del Sevilla Atlético, que dejó esta vez a Rafa Romero en el banquillo, se lució en sendos remates a balón parado de Gaixas y del propio Fidel -hiperactivo- para frustrar así el tercer tanto de los levantinos y mantener al menos el reparto de puntos como premio a un buen partido. De casta y coraje.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - CD Eldense de Primera RFEF

2- Sevilla Atlético: Loren; Espiñeira (Jorge Moreno 66'), Valentino, Iker Muñoz, David López (Sergio Martínez 72'); Lulo, Edu Altozano; Lociga (Miguel Tamiou 80'), Jesús Cruz (Hugo Ortiz 46'), Miguel Sierra (Ibra Sow 66'); y Álex Costa.

2- CD Eldense: Ramón Vila; Ibarrondo, Álex Serra, Smand, Gaixas (Vallejo 80'); Molina, Macho; Fidel Chaves, Bustillo (Hugo Alba 80'), Borja (Bellari 75'); y Dioni.

Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Lociga y Miguel Sierra.

Goles: 0-1 (38') Fidel Chaves; 1-1 (45+4') Valentino, de penalti; 2-1 (52') Lociga; 2-2 (55') Fidel Chaves.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 36 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación Versus e-Learning disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 615 espectadores.