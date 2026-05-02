Nàstic 2-1 Sevilla Atlético: Se esfuma en el alargue un merecido (aunque intrascendente) empate

Descendido ya a Segunda RFEF, el primer filial nervionense rescataba un punto en la reanudación gracias al tino de Álex Costa y a las intervenciones de su cancerbero Loren Luchino, pero un segundo testarazo del capitán grana sirvió para dejar en Tarragona tres puntos vitales

El Sevilla Atlético, sin nada ya en juego salvo la honra al haber certificado previamente su descenso matemático a Segunda RFEF, no pudo llevarse un punto que, aunque intrascendente, sí habría premiado el esfuerzo de los hombres de Marco García en el Nou Estadi, donde plantearon un primer tiempo muy serio ante un Nàstic apurado por escapar del pozo. El debutante Lociga gozó desde la frontal de la aproximación más peligrosa de los franjirrojos, aunque el verdadero héroe fue Loren, que frenó las acometidas de Baselga (gol anulado incluido) y Álex Jiménez antes de que Óscar Sanz, que remató un balón que quedaba suelto en el área, hiciera el 1-0 al filo del intermedio.

Reaccionó el segundo equipo sevillista nada más volver de vestuarios por medio de Álex Costa, que se imponía tras una indecisión en el mano a mano con Dani Rebollo, salvando luego Luchino casi todo lo que le llegaba, exhibiendo reflejos en una doble oportunidad de Jaume Jardí y Abdallah. Con los granas estirados en pos del segundo, intentaba aprovechar los huecos a la espalda de su zaga el conjunto foráneo, que volvería a probar suerte por medio de Lociga. Finalmente, un tiempo de prolongación a todas luces excesivo de hasta nueve minutos permitió que alegría cundiese en las gradas del recinto catalán.

Fue en una acción a balón parado, con el capitán Óscar Sanz vendado tras una acción anterior en la que se golpeó la cabeza, cuando llegó el 2-1 definitivo. Ya con el minuto 96 en marcha, el dorsal 14 del Nàstic se elevaba por encima de su par en el primer palo a la salida de un córner para cruzar su testarazo picado al poste contrario, imposible para Loren. Con estos tres puntos, las opciones de salvación crecen para los anfitriones.

Ficha técnica del Nàstic de Tarragona - Sevilla Atlético de Primera RFEF

Nàstic de Tarragona: Dani Rebollo; Sergio Camus, Enric Pujol, Hugo Pérez, Moi Delgado (Zoilo 58'); Jaume Jardí, Óscar Sanz, Aitor Gelardo (Montalvo 58'), Abdallah (Cedric 85'); Baselga (Pau Martínez 74') y Álex Jiménez.

Sevilla Atlético: Loren; Miguel Kpebane (Jorge Moreno 58'), Espiñeira, Valentino, Aston da Silva (Robert Jalade 46'), David López; Lulo Dasilva (Arnaudis 68'), Rivera (Ibra Sow 46), Lociga, Edu Altozano; y Álex Costa (Romeo 77').

Árbitro: Monterrubio Torres (aragonés). Amonestó al local Óscar Sanz, así como a los visitantes Rivera, Aston da Silva, Arnaudis y Lociga.

Goles: 1-0 (43') Óscar Sanz;. 1-1 (50') Álex Costa; 2-1 (96') Óscar Sanz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 35ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 6.390 espectadores.