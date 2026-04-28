Ibra Sow pide galones en el Sevilla: "Sé que debo dar el paso"

El joven delantero senegalés, recién blindado con un nuevo contrato, asume que está obligado a dar un paso más en un Sevilla Atlético que estará en Segunda RFEF y remarca el sueño de poder debutar con el primer equipo tras quedarse tres veces a las puertas

El Sevilla Atlético ha dado por terminada la temporada 2025/2026 y acabará su andadura en el Grupo 2 de la Primera Federación jugando ya como matemáticamente descendido en los cuatro duelos que le quedan contra el Nástic de Tarragona, CD Eldense, Villarreal B y AD Alcorcón. La derrota del pasado domingo en el Estadio Jesús Navas ante el Algeciras CF consumó la sentencia definitiva para el colista de la clasificación, que se ha quedado muy lejos del objetivo deportivo de la permanencia en la 'Categoría de Bronce' pero ha cumplido a la perfección con el principal cometido de un filial: sacar futbolistas prometedores.

Así, además de los que han promocionado al primer equipo -como Oso, Andrés Castrín o Manu Bueno-, cabe destacar las buenas sensaciones con la prometedora próxima hornada de canteranos. El Sevilla FC ha demostrado su confianza en los jugadores de la casa con una decidida política de blindaje con renovaciones para Nico Guillén (18 años), Edu Altozano (19), Miguel Sierra (21) o Ibra Sow (19). El atacante senegalés, el último en firmar nuevo contrato, ha pasado por la radio del club para expresar sus emociones y su compromiso por seguir creciendo con esta camiseta.

Una renovación hasta 2029 como premio a todo el sufrimiento de la temporada

"Es muy bonito. Todo canterano sueña con estar en el primer equipo; pero llegar al filial en su momento fue un sueño y sigo en esa etapa. Muy feliz de seguir en este club", ha explicado Ibrahima Sow en una entrevista con el programa 'La Cantera' en la que explica lo mal que lo está pasando el vestuario del Sevilla Atlético en esta temporada tan negativa en la que ninguno de los tres entrenadores (Jesús Galván, Luci Martín y Marco García) dieron con la tecla.

"Han sido meses duros porque era mi último año de contrato, pero mi idea siempre era priorizar este club y estoy muy contento. Ha sido difícil por la lesión y con el equipo no ha ido la cosa bien, por eso lo personal también ha sido más duro; pero yo quería firmar la renovación y eso me hace estar muy feliz. Son muchos años aquí, ahora otros tres y espero estar muchísimos más", ha añadido sobre su ampliación hasta el 30 de junio de 2029.

Ibra recuerda su llegada al Sevilla FC junto a su primo Bakary Sow, cuando sólo tenía 9 años

"Son recuerdos muy bonitos. Jugando en la cantera del Málaga me enfrentaba al Sevilla y cuando se confirmó que llegaba aquí estaba muy feliz por compartir con otros compañeros a los que ya conocía. Son ya nueve temporadas y espero que sean muchas más", ha explicado el atacante de 19 años sobre su fichaje en el verano de 2016.

"Bakary es como mi hermano y estoy muy contento de poder compartir todo esto con él. Estamos muy unidos y, aunque muchos creen que somos hermanos, no se equivocan mucho, porque es como si lo fuéramos", añade sobre su familiar y compañero en el vestuario del Sevilla Atlético.

Con 20 años, Ibra Sow asume que tendrá que ser uno de los líderes del Sevilla Atlético en Segunda RFEF

"No hay nada que reprocharle a mis compañeros porque lo hemos dado todo. Hay partidos que se han decantado por detalles, pero hemos trabajado bien. Ha faltado suerte y también madurez en algunos momentos, pero esto nos va a servir para aprender de cara a lo que viene. Llevamos la camiseta del Sevilla FC y no vamos a regalar nada aunque estemos ya descendidos. Representamos al Sevilla FC y es muy importante dar buena imagen", aclaró sobre esta recta final de curso ya sin nada en juego.

"En lo personal, la temporada que viene tengo que asentarme mucho más. Habrá compañeros que no sigan y sé que yo tengo que dar ese paso", concluyó Sow, prometiendo asumir liderazgo en Segunda RFEF sin dejar de mirar ese deseado salto al primer equipo. Ya ha sido convocado en tres ocasiones (todas en la 23/24), pero no ha tenido la oportunidad de debutar. Será el gran objetivo para la 26/27, un sueño común con otros prometedores talentos que ya fueron a la pretemporada con Matías Almeyda y que a buen seguro estarán en de este próximo verano.