Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 28 de abril con Sinner, Rafa Jódar, Zverev, Sabalenka...

Rafa Jódar se ha quedado como único representante español y se cruzará con Kopriva en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 entra en sus seis últimas jornadas con los octavos de final masculinos en juego y los cuartos de final femeninos, y tras una jornada plagada de sorpresas que, entre otras cosas, se llevó por delante a dos de las tres mejores tenistas del mundo: Elena Rybakina y Coco Gauff.

También fue el día en el que cayeron Davidovich y Mérida, lo que deja a Rafa Jódar como único superviviente español en el cuadro final. El tenista madrileño regresa este martes a la competición y luchará por alcanzar un histórico puesto en cuartos de final ante el checo Vit Kopriva.

El duelo entre Jódar y Kopriva se disputa en el horario estrella de las 16:00 horas, mientras que esta vez será Jannik Sinner el que abra la pista central. Al italiano no le gusta jugar por la noche y, por ahora, la organización se lo ha concedido. El número uno del mundo tiene, a priori, un complicado compromiso frente a Cameron Norrie.

Si ése es el duelo que abre la pista Manolo Santana, el que lo cierra es el que disputarán Zverev y Mensik, los dos últimos en terminar este lunes.

Y, en el cuadro femenino, empiezan los cuartos de final con dos partidos espectaculares por la parte alta del cuadro: Leilah Fernandez-Mirra Andreeva y Aryna Sabalenka-Hailey Baptiste.

Orden de juego del martes 28 de abril en el Mutua Madrid Open 2026

ESTADIO MANOLO SANTANA

Jannik Sinner-Cameron Norrie (11:00 horas)

Leilah Fernandez-Mirra Andreeva (No antes de las 13:00 horas)

Vit Kopriva-Rafa Jódar (No antes de las 15:00 horas)

Aryna Sabalenka-Hailey Baptiste (No antes de las 20:00 horas)

Jakub Mensik-Alexander Zverev (A continuación)

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

Etcheverry-Arthur Fils (11:00 horas)

Jiri Lehecka-Lorenzo Musetti (A continuación)

Stefanos Tsitsipas-Casper Ruud (A continuación)

Fran Cerúndolo-Alexander Blockx (No antes de las 19:00 horas)

Daniil Medvedev-Flavio Cobolli (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.