Rafa Jódar - Vit Kopriva: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar se juega su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 ante un Kopriva que se ha convertido en otra de las sorpresas del torneo madrileño

Pese a todo lo que ha logrado Rafa Jódar en las últimas semanas, pocos apostaban que a estas alturas de Mutua Madrid Open 2026 aún estuviera jugando en la capital de España. Y, lo que es más, que fuera el favorito para alcanzar los cuartos de final, donde salvo sorpresa, el ganador del duelo entre el madrileño y el checo Vit Kopriva se enfrentará a Jannik Sinner.

Sin embargo, Jódar está aquí por méritos propios. Si los nervios le pasaron factura en su debut ante De Jong, frente a Alex de Miñaur fue una apisonadora y, ante Joao Fonseca, en el duelo de jóvenes, demostró más regularidad y madurez que el brasileño.

Ahora se las ve con otra de las sorpresas de este Madrid Open, un Vit Kopriva que no es ningún chaval -tiene 28 años-, pero que ha dado el salto al Top-100 en los últimos meses y no para de crecer. El jugador checo ha sido un habitual en el circuito ATP Challenger en los últimos años y está asesorado por el mítico Jiri Novak. En Madrid, dio la campanada en segunda ronda cuando derrotó a Andrey Rublev, que llegaba de jugar la final del Godó y que notó el cambio de altura.

No obstante, el checo tuvo la suerte de que su anterior rival, Arthur Rinderknech, se retiró cuando estaba remontando el partido. A diferencia de Jódar, quien ha tenido que pelear muy duro para llegar aquí. Ambos están ante su gran oportunidad y no quieren dejarla pasar.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Vit Kopriva?

El partido entre Rafa Jódar y Vit Kopriva correspondiente a los octavos de final masculinos del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este martes 28 de abril. El encuentro se celebrará en el último turno de la sesión de matutina de la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica, no antes de las 16:00 horas. A esas horas se suele jugar el partido estrella y en los días anteriores lo ocupó Jannik Sinner.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.