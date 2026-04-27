Rafa Jódar no tiene techo y gana el duelo del futuro a Joao Fonseca

El tenista español vuelve a dar muestras de su poderío en el Mutua Madrid Open 2026, donde ya ha alcanzado los octavos de final

Rafa Jódar rompe otro techo. A lo largo del último mes había alcanzado el Top-100, había ganado su primer ATP250 (Marrakech), había llegado a las semifinales de un ATP500 (Conde de Godó), había derrotado a un Top-10 (De Miñaur) y había alcanzado la tercera ronda de un Master 1.000 (Miami). Desde este lunes, ese último logro queda en el pasado, ya que el tenista madrileño se ha metido en los octavos de final de un torneo de este calibre, el Muta Madrid Open 2026.

Lo ha hecho, además, dando muestras de una gran regularidad ante un Joao Fonseca que tiene las mismas cualidades que el español para ser una pieza importante en el tenis futuro, pero que esta vez ha sido menos regular y lo ha pagado.

El 7-6(4), 4-6 y 6-1 con el que acabó el partido define la iguadad existente en las dos primeras mangas y la superioridad del español en la última. Un último set en el que Jódar se mostró como un veterano y solventó varias situaciones comprometidas con su saque, algo que su rival no hizo. Y por eso encajó un marcador tan abultado.

Jódar aguanta y saca premio en el 'tie break'

Jódar, no obstante, tuvo que apretar los dientes desde el principio para no ver comprometida su victoria. Primero, supo levantar tres bolas de 'break' en el segundo juego y, luego, cuando logró romper el saque de su rival y vio cómo Fonseca le devolvía la rotura, aguantó con su servicio y llevó el partido al 'tie break'. Ahí, sacó ventaja en la primera bola y la mantuvo hasta el final.

Tras la tensión vivida tal vez se relajó algo y eso le costó perder el primer juego en la segunda manga. Una pérdida decisiva, porque aunque tuvo opción de equilibrar el set en el cuarto juego, cuando se puso 30-40 con saque de Fonseca, el brasileño lo salvó y ya no concedió nada en sus servicios.

Todo estaba abocado a un tercer set al que Fonseca llegaba crecido, pero en el que se encontró con un 'break' de entrada que le dolió mucho y que, tras otra rotura del español en el cuarto juego y la consolidación en el quinto, levantando un 15-40, todo quedó visto para sentencia.

Rafa Jódar, entre los 20primeros de la Race 2026

El triunfo de Rafa Jódar le sitúa entre los 20 mejores tenistas del año y como número 34 del ránking mundial, a un solo paso de asegurarse una plaza como cabeza de serie en Roland Garros.

Mucho se ha recordado estos días que hace un año, Rafa Jódar era el 911 de la ATP, pero también hay que decir que apenas estaba jugando, ya que estaba mostrando su tenis a nivel universitario, donde se hizo con el premio al mejor tenista de la NCAA. Tras eso, en verano, llegó su explosión. El resto es historia...

Su próximo rival será otra de las sensaciones del Mutua Madrid Open, un Vit Kopriva que ha superado al francés Arthur Rinderknech después de que ése se retirase cuando había logrado igualar un set de desventaja. El que gane, posiblemente, se cruce con Jannik Sinner en cuartos de final.