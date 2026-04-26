Dani Mérida, un talento retardado que ya ha explotado: "Tenía el nivel, me faltaban partidos..."

El tenista madrileño se ha convertido en el favorito del público local en el Mutua Madrid Open 2026

Aunque Dani Mérida se ha convertido en la sensación del Mutua Madrid Open y comparte protagonismo con su paisano Rafa Jódar, no era un desconocido para los amantes del tenis, que esperaban la explosión de este madrileño antes de lo que ha tenido lugar.

Uno de los mayores talentos jóvenes que ha dado la Armada española en los últimos años, le faltaba un resultado para asentarse en el circuito ATP Challenger y poder empezar a jugar con asiduidad con tenistas de mayor nivel.

Él ha reconocido alguna vez que se veía con ese nivel, como ahora se ve para jugar con cualquiera en el ATP Tour, pero ese resultado no llegaba. Al fin lo hizo la primavera pasada, cuando alcanzó las primeras semifinales en un ATP Challenger. A eso le siguió su primer título, en tierras andaluzas, en el Challenger de Pozoblanco. Y desde entonces no ha parado.

Aquella victoria en tierras cordobesas le metió por primera vez entre los 200 mejores del mundo y le dio alas para lo que vendría después. El siguiente paso era hacer otro gran torneo en el ATP Tour. Lo hizo hace tres semanas en Bucarest, donde alcanzó la final llegando desde la fase previa. Sólo Navone pudo con él.

En Madrid, tras pasar la previa, se metió en el cuadro final. Y ya, después de dos victorias en éste, se ha situado provisionalmente como 85 del mundo.

Dani Mérida se ve para competir con cualquiera

“Creo que tenía el nivel, pero me faltaban partidos de este tipo, competir contra estos jugadores durante todo el partido", señala Dani Mérida. La misma frase que hace justo un año dijo cuando empezó a medirse de forma asidua a tenistas entre el 100 y el 200, que son los que habitualmente juegan el circuito ATP Challenger.

"Este año he empezado a jugar más encuentros de este nivel y desde el primero sentí que podía competir. Ahora creo que tengo nivel para hacerlo contra cualquiera. Intento centrarme en mí mismo. Sabía que podía ganarme mi sitio por nivel y así ha sido. Todo depende de mí”, refrendó el madrileño tras vencer a Corentin Moutet en segunda ronda del Madrid Open.

Mérida enciende los ánimos de los aficionados madrileños

Mérida no sólo se ha dado a conocer, sino que ya atrae a las masas con su actitud en la pista. Ante Trungelliti, el argentino se quejó de que le molestaban los ánimos del público. Y, frente a Moutet, el público ya estaba apoyándole, como si se tratara de un partido de fútbol, desde antes de que comenzase.

Eso trató de aprovecharlo su rival, sin suerte. “Sabía que en algún momento el partido lo iba a intentar e iba a ir por ahí con el público. Ya lo había hablado con mi equipo, así que lo esperaba. No me afectó mucho porque sabía que iba a pasar, aunque en el momento cuesta. Creo que lo gestioné bien, estuve calmado y centrado en mí, y por eso no me afectó tanto", reconocía.

De hecho, no sólo no le afectó, sino que le empujó a dar lo mejor de sí mismo en la pista. "El público me está ayudando mucho. Cuando siento que no puedo más, tenerles animando y apoyando desde fuera se nota muchísimo. Es una ayuda increíble y me motiva a seguir luchando cuando creo que no puedo más”, añade el madrileño.

Mérida, quien reconoció estar "nervioso" al principio de sus partidos en casa, señaló a esos ánimos del público como claves para olvidarse de esos nervios. "Con el apoyo del público me he ido soltando y al final he estado más tranquilo que en el primer partido. Espero estar más tranquilo aún en los siguientes", indicó. El siguiente es alguien que ha sido Top-3 y que, aunque venido a menos, siempre es muy peligroso: Stefanos Tsitsipas.