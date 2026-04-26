Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 26 de abril con Rafa Jódar, Sinner, Musetti, Coco Gauff...

Rafa Jódar cierra la jornada del domingo en el Madrid Open, en la que también juega Sinner, ante Moller

Coco Gauff, Musetti, Sinner, Rybakina, Jódar, Fonseca... la pista Manolo Santana de la Caja Mágica va a acoger en una jornada espectacular a gran parte de las estrellas que aún siguen en acción en el Masters y WTA 1.000 madrileño, que volverá a tener a uno de sus nuevos ídolos, Rafa Jódar, en acción.

Será en el último partido del día en el Mutua Madrid Open 2026 y se enfrentará a su compañero de generación Joao Fonseca, con quien, pese a tener la misma edad nunca se han visto las caras en el circuito profesional.

Jódar será el único representante español en un día donde Jannik Sinner tratará de tener menos apuros que los que tuvo en su debut ante Bonzi. Enfrente, el danés Elmer Moller. Habrá duelos tan interesantes como el Jiri Lehecka-Alex Michelsen o el Dino Prizmic-Tomás Etcheverry.

Sin embargo, donde sube la emoción es el cuadro femenino, que ya inicia los octavos de final y que vivirá encuentros como el Qinwen Zheng-Elena Rybakina, el Sorana Cirstea-Coco Gauff o el Jessica Pegula-Marta Kostyuk.

Orden de juego del domingo 26 de abril en el Mutua Madrid Open 2026

ESTADIO MANOLO SANTANA

Sorana Cirstea-Coco Gauff (11:00 horas)

Tallon Griekspoor-Lorenzo Musetti (A continuación)

Jannik Sinner-Elmer Moller (No antes de las 16:00 horas)

Qinwen Zheng-Elena Rybakina (No antes de las 20:00 horas)

Joao Fonseca-Rafa Jódar (A continuación)

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

Jiri Lehecka-Alex Michelsen (11:00 horas)

Elise Mertens-Karolina Pliskova (No antes de las 13:00 horas)

Jessica Pegula-Marta Kostyuk (A continuación)

Vit Kopriva-Arthur Rinderknech (No antes de las 19:00 horas)

Anastasia Potapova-Jelena Ostapenko (No antes de las 21:30 horas)

ESTADIO 3

Karolina Siniakova-Caty McNally (11:00 horas)

Linda Noskova-Liudmila Samsonova (A continuación)

Arthur Fils-Emilio Nava (A continuación)

Cameron Norrie-Thiago Tirante (No antes de las 17:30 horas)

Dobles (A continuación)

PISTA 4

Solana Sierra-Zeynep Sonmez (11:00 horas)

Dino Prizmic-Tomás Etcheverry (A continuación)

Dobles (No antes de las 14:30 horas)

Dobles (A continuación)

PISTA 5 Y PISTA 6

Dobles toda la jornada (11:00 horas)

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.