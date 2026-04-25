Rafa Jódar - Fonseca: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar y Joao Fonseca se miden por primera vez, a sus 19 años, en tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar ha pasado en poco tiempo de ser un desconocido a convertirse en un fenómeno de masas. Al menos en España. Si ya venía demostrando un gran nivel en las semanas precedentes, su triunfo este viernes ante Alex de Miñaur ha hecho que los demás empiecen a verle como un rival a tener en cuenta.

Si frente a De Miñaur tuvo un duro hueso, que supo roer con autoridad, no menos complicado se le presenta el obstáculo de esta tercera ronda. Un compañero de generación, también de 19 años, como él: Joao Fonseca.

El tenista brasileño dio el salto al estrellato casi dos años antes que el español y ya ha plantado cara a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz. Ante Jódar se medirá a un tenista que puede ser su rival por muchos años en un partido en el que llega sin jugar en el Mutua Madrid Open, ya que no disputó su debut frente a Marin Cilic por retirada de éste.

Jódar, por su parte, ha tenido que ganar a Jesper de Jong, con muchos apuros y en tres sets; y a Alex de Miñaur, al que sólo le dejó hacer tres juegos. Y ante Fonseca volverá a contar con el público de la grada a favor.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Joao Fonseca?

El partido entre Rafa Jódar y Joao Fonseca correspondiente a la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este domingo 26 de abril. El encuentro se celebrará en el último turno de la sesión de tarde, justo detrás del Zheng y Rybakina, en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. La hora fijada para este Rafa Jódar - Fonseca estaría entre las 21:30 y las 22:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.