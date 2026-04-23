Rafa Jódar hace 'un Bellingham' en el Madrid Open 2026

El tenista madrileño remonta, gana su primer partido en casa y se lo dedica al jugador del Real Madrid, allí presente; su próximo rival, Alex de Miñaur

Ante Jude Bellingham, con quien después lo celebró, y con un público entregado, Rafa Jódar se estrenó en Madrid, su casa, con victoria. Lo hizo con muchos nervios de inicio, teniendo que remontar un 2-6 inicial ante el neerlandés Jesper de Jong, pero con un tenis agresivo que acabó enamorando a los presentes y dejando claro que hay otro gran argumento de la Armada Española para dar miedo a sus rivales.

El joven tenista madrileño, que hace apenas un mes no estaba ni entre los cien mejores del mundo y que ya es Top-40 tras superar esta primera ronda en el Mutua Madrid Open 2026, donde ahora tendrá que vérselas con uno de los grandes favoritos, Alex de Miñaur, pero en el que ya nadie le puede quitar lo disfrutado tras superar por 2-6, 7-5 y 6-4 a De Jong.

A sus 19 años, además, se ha unido al selecto grupo de españoles que hasta ahora formaban Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que eran los únicos menores de 20 años capaces de ganar un partido en el Master 1.000 madrileño.

Rafa Jódar paga la novatada

Había muchas expectativas creadas con Rafa Jódar. Su tercera ronda en el Miami Open, a la que había añadido en las tres semanas previas el título en Marrakech y las semifinales en el Conde de Godó le hacían, automáticamente, la gran referencia española en Madrid, pese a que en la capital de España reaparece un Alejandro Davidovich que es el mejor español clasificado presente en el cuadro final.

A todo lo anterior se unía que jugaba en casa y por primera vez. Tal vez fue demasiado lo que se juntó y el joven Jódar lo pagó en un primer set donde sólo se soltó al resto y donde no ganó ni uno solo de sus turnos de saque.

El 6-2 que encajó rápidamente en el primer set fue por sus dos juegos ganados al resto, donde no parecía acusar esa presión. En cuanto le tocaba sacar se le encogía el brazo y no lograba dominar con sus servicios, una de sus principales armas.

Jódar se rehace para remontar a De Jong

La inercia pareció seguir en el inicio de la segunda manga, cuando salvó una situación crítica antes de apuntarse su primer juego con el servicio. A partir de ahí cambió el partido. Rafa Jódar se serenó y, si bien aún no hacía sufrir a De Jong, sí solventaba con comodidad sus saques y avanzaba por delante en el segundo set. Todo fue cambiando conforme se acercó el final y el cansancio empezó a mandar.

El madrileño empezó a tener la iniciativa y hacía correr a su rival por la pista con sus latigazos. Aunque la igualdad era máxima, la iniciativa era clara del español. Así se llegó a la primera bola de set, con 5-4, que se le fue por muy poco. Llegarían más. Hasta cuatro. Esas fue las que necesitó en un duodécimo juego en el que De Jong levantó un 15-40 y salvó una cuarta bola de set en contra, pero no pudo hacerlo con la quinta.

El tercer set mantuvo la inercia y todo pareció decidido cuando Rafa Jódar se puso 3-1 y saque para encarrilar el set. No pudo. Consolidar es casi más difícil que romper y De Jong aprovechó ese juego para volver a equilibrar el marcador. Fue lo más que pudo hacer, porque tanto los aciertos como los errores eran de su rival, mucho más entero a estas alturas de partido. El duelo sólo lo podía ganar o perder Jódar. Y tal y como estaba jugando, Apuntaba a lo primero. Los nervios del debut estaban ya olvidados, y también la cierta inseguridad del segundo set. Cuando tuvo su oportunidad, Jódar la aprovechó.