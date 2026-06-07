El tenis es mucho más que Roland Garros

La final de Maja Chwalinska en Roland Garros, las semifinales de Arnaldi o la actuación de De Jong mandan una advertencia del nivel que o se valora en el tenis mundial

Maja Chwalinska ha causado sensación en Roland Garros y ha dejado una frase, en cierto modo, repetida en muchas ocasiones con respecto al circuito masculino, pero a la que se hace poco caso o, si se le hace, es para menospreciarla.

"Conozco muchísimas grandes jugadoras que están fuera del top 100 y la diferencia es muy pequeña hoy en día, siento que muchas cosas tienen que encajar. Hay muchísimas grandes jugadoras y les deseo lo mejor. Espero que mi historia de estos días haya sido inspiradora para ellas. Quizá las vea pronto en el top 50”, señalaba la tenista polaca, finalista en la cita francesa ante Mirra Andreeva.

Chwalinska ha vivido una de esas historias de cuento que hacen grande el deporte. Era la 114 del mundo cuando empezó a jugar la fase previa de Roland Garros y, tras ganar nueve partidos, alcanzo la final. Ahí perdió, pero su hazaña ya estaba hecha.

La cuestión es que no ha sido la única del torneo francés. En cuartos de final masculinos se vieron las caras dos tenistas, Matteo Arnaldi y Matteo Berrettini, que también estaban fuera de los 100 mejores cuando empezó el torneo. No tuvieron que pasar por la previa porque ellos sí entraron por el ránking que tenían cuando tuvo lugar el corte en la lista de inscritos. Pero su hazaña es memorable.

Jesper de Jong, de 'lucky loser' a octavos

Hubo quien se quedó una ronda anterior, en octavos, sin ni siquiera haber pasado la fase previa. El tenista neerlandés Jesper de Jong alcanzó esa ronda tras ganar, entre otros, a Ben Shelton y perder con Alexander Zverev. La cuestión es que De Jong había perdido en la última ronda de la 'qualy', pero tras la retirada a última hora de Arthur Fils, fue repescado y la jugada le salió redonda. Ha avanzado también muchos puestos en el ránking de la ATP.

Son jugadores que, en condiciones normales, entrarían en pocos torneos del ATP Tour directamente y que se les ve alternando ATP Challengers con los grandes torneos.

De hecho, esta misma semana hemos visto a jugadores no hace mucho Top-20 como Sebastián Sáez jugar un Challenger -y ganar- en Prostejov, a Roberto Bautista, a Shevchenko o a un Dani Mérida que ha llegado a la final en Perugia tras superar, en cuartos, a Pablo Llamas. Muchos tenistas presentes en el cuadro final de Roland Garros, que no tuvieron un buen desempeño y no han descansado. También lo estaría Matteo Arnaldi si no hubiera alcanzado las semifinales del torneo parisino.

El nivel de estos torneos no está tan lejos de la elite. Sólo hay que advertir lo que han hecho nuestros jóvenes tenistas. Jódar estaba fuera del Top-100 hace poco más de dos meses y ahora roza el Top-20. Y Landaluce estaba mucho más atrás y también se ha situado como 58 del ránking ATP.

Wawrinka, Dimitrov, Jarry...

Y sólo hay que mirar el ránking entre el 100 y el 200, los tenistas que habitualmente juegan el circuito ATP Challenger y, circunstancialmente, el ATP Tour y los Grand Slam aparecen nombres como Jack Draper -éste por lesión-, Wawrinka, Bautista, Cristian Garín, Lajovic, Dimitrov, Nicolás Jarry, Zhizhen Zhang... Pablo Carreño hasta justo antes de Roland Garros; Nishesh Basavareddy, verdugo de Fritz en primera ronda en París; Nikoloz Basilashvili, octavofinalista en el Master 1000 de Roma hace tres semanas tras vencer, entre otros, a Ben Shelton.

Toda esta parrafada para decir que hay mucho nivel en esos torneos y que, a veces, se menosprecia a los tenistas que los juegan. Chwalinska, Landaluce, De Jong, etc. han callado muchas bocas en las últimas semanas. Hay que mirar más abajo. Y valorarlo.