Carlos Alcaraz, más presionado que nunca

El tenista murciano sigue sin dar muestras claras de una mejoría en su muñeca derecha como para poder competir. Su punto de mira está puesta en el Masters 1000 de Cincinnati y en el US Open, dos torneos que ya hacen cuentas con y sin su presencia

El primer gran revés que ha recibido en su todavía corta pero exitosa carrera Carlos Alcaraz se lo ha dado su propia muñeca derecha. Esa que le ha permitido conquistar ya un sinfín de títulos le ha obligado a parar sin fecha de regreso. Y lo que es peor, con la intriga de no saber si podrá algún día volver a hacer el tenis que hacía antes de la lesión.

Optimista y sonriente como siempre, pese al mal momento profesional que atraviesa, se dejó ver en la final del Mundial de fútbol que enfrentó a España contra Argentina. Pero por dentro sigue con el mismo entripado de no saber qué hacer: seguir con precaución su proceso de recuperación o comenzar a rodar de nuevo.

Y mientras tanto, los torneos intentan presionarle a su manera para que confirme su participación. O, al menos, para que no anuncie su baja hasta días antes de que arranque el certamen.

Y es que, al igual que no era lo mismo ver al Barcelona de hace unos años sin Messi que con él o al Real Madrid con sin Cristiano Ronaldo, los distintos torneos pierden mucho dinero en entradas si el murciano no aparece en su cartel. El tenista español se ha convertido en el principal reclamo para muchos a la hora de invertir en tenis.

Y así lo ha explicado Prakash Amritraj, una de las voces más reconocibles de Tennis Channel, tras dialogar con numerosos organizadores de dichos eventos: "He hablado con directores de torneos, y ya sea que esté lesionado o se retire de un torneo, pierda temprano o llegue a la final, es un factor tan decisivo para las ventas reales de entradas del evento. Quiero decir, así de grande es este tipo".

El efecto Alcaraz es algo que todos notan, sobre todo, cuando va avanzando de rondas o, por el contrario, cuando cae a las primeras de cambio.

El US Open ya le está presionando

Y uno de los últimos torneos que está intentando sacar petróleo pese a su lesión es el US Open. El Grand Slam norteamericano ha hecho pública sus respectivas listas de participantes en ambos circuitos y ha incluido al tenista español, con el fin único de que la venta de entradas comience con más éxito.

La primera prueba de fuego será Cincinnati, donde tiene previsto reaparecer el murciano tras haber dicho no a Canadá. Un certamen al que tampoco acudirán Sinner y Djokovic, por los que los ingresos esperados serán muy inferiores a los esperados al comienzo de la presente temporada.

Si no participa en él podría ser muy arriesgado que decidiera hacerlo en el 'Major' estadounidense, ya que en un partido a cinco sets podría, tras varios meses de inactividad, recaer de su lesión.

La lista del US Open masculino

La USTA ha publicado las Entry List tomando como referencia el ranking ATP y WTA de esta semana, confirmando los jugadores y jugadoras que acceden directamente al cuadro final, aquellos que lo hacen mediante Ranking Protegido y los primeros alternates, que podrían beneficiarse de las bajas de última hora antes del cierre definitivo de las inscripciones.

En líneas generales, el cuadro masculino presenta muy pocas ausencias importantes, mientras que el femenino deja varios nombres ilustres fuera del corte y algunas incógnitas de cara al reparto de las invitaciones. También llama la atención la situación de varias estrellas que, por el momento, se verían obligadas a disputar la fase previa si no reciben una wildcard.

Así, el cuadro masculino está liderado por Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, con prácticamente todos los mejores jugadores del mundo presentes en la Entry List. No hay ausencias especialmente relevantes entre la élite y el gran foco de atención recae en la parte baja del corte.

Los únicos jugadores que han utilizado el Ranking Protegido son Juncheng Shang, Thanasi Kokkinakis y Filip Misolic, circunstancia que provoca que el corte definitivo se sitúe en el puesto 101 del ranking ATP. Francisco Comesaña es el último jugador que accede por ranking, mientras que Misolic entra gracias a su Protected Ranking.

Más interesante todavía resulta observar quiénes han quedado fuera: Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Jack Draper y Reilly Opelka aparecen muy alejados del acceso directo y, salvo una cascada de bajas de última hora, tendrían que disputar la fase previa.