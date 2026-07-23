Sabalenka elige entre Sinner y Carlos Alcaraz: "Lo tengo muy claro"

La tenista bielorrusa ha participado en el canal de YouTube First&Red y no se ha cortado a la hora de dejar claro a quién prefiere de los dos. Y, además, lo ha hecho sin dudar y con argumentos de sobra

dededNo es lo normal, pero si algo tiene Sabalenka es que suele hablar sin tapujos siempre que le ponen un micrófono por delante. Y mientras la mayoría hubiesen cogido el capote para responder sobre qué tenista del circuito masculino prefiere, ella ha decidido dejar claras sus preferencias.

La tenista bielorrusa ha participado en el canal de YouTube First&Red y en el mismo ha analizado las virtudes de las dos grandes espadas del circuito masculino. Y ha terminado decantándose por uno de ellos: "¡Maldita sea! ¿Por qué esa pregunta? Naturalmente, prefiero a Jannik, lo tengo claro, porque tenemos estilos de juego similares. Creo que ambos tenemos una buena derecha, un buen revés y un buen saque. También tenemos un estilo de tenis agresivo, por así decirlo".

Al menos, la número uno del mundo también ha tenido elogios para el murciano: "Pero me gusta muchísimo cómo se mueve Alcaraz, cómo ve la pista y cómo juega cada pelota. Está claro que Carlos disfruta de verdad jugando al tenis. No hay una sola bola que no intente alcanzar".

Y, sobre todo, lo que le gusta más del español es su carácter y su capacidad de aprendizaje: "Alcaraz siempre lo intenta hasta el final. Y eso, por supuesto, es realmente genial. Y, por supuesto, el hecho de que esté abierto a cosas nuevas. Aunque ya estaba en lo más alto del ranking, siguió cambiando su saque y ajustando algunas cosas. Es fantástico porque es muy joven y llegó a la cima muy rápido. Es bonito ver cómo Carlos sigue mejorando".

A medida que avanzaba la entrevista, Sabalenka se ha dado cuenta que había sido poco elegante quizás: "Creo que es imposible elegir solo a una persona en este enfrentamiento. Cuando Alcaraz derrotó a Jannik en Roland Garros 2025 después de salvar tres bolas de partido, fue increíble. Pero en Wimbledon 2025 animaba a Jannik porque realmente sufrí mucho por él después de Roland Garros".

Aun así, ya ha dejado claro que se siente mucho más identificada con el tenista italiano por su manera de jugar, al tiempo que admira la garra y la capacidad de trabajo del español pese a su juventud.

Roddick explica la lesión que sufre Carlos Alcaraz

Aunque el US Open ya ha incluido su nombre entre los participantes de su edición de 2026, la participación de Carlos Alcaraz en el mismo todavía está en el aire. Sobre todo, porque en la final del Mundial de fútbol apareció de nuevo con una protección sobre su muñeca derecha. Y obviamente las alarmas se han vuelto a disparar sobre la evolución de la lesión que sufre el murciano.

Y para intentar aclarar el panorama del español ha salido a la palestra Andy Roddick en su podcast Served, quien ha explicado dicha escena con una teoría muy sencilla y válida a la vez: "Pensé: ‘Oh, Dios mío, eso no es bueno’. Pero si yo fuera él, si estás rodeado de mucha gente y has tenido una lesión en la muñeca, tendría al 100% algún tipo de señal que dijera: ‘No vengas a estrecharme la mano’. Quizá solo sea eso”.

“Si estoy en el Mundial y voy a estrechar 250 manos, y aparece alguien que ha tomado unas copas y viene hacia mí… lo entiendo”, explicó el estadounidense.

En este mismo sentido, el extenista americano confesó que está deseando verle de nuevo en la pista: “Lo que queremos es que vuelva a estar en la pelea, pero pragmáticamente pienso: tómate tu tiempo, tienes un largo camino por delante. No parece que esté forzando algo ni anunciando una fecha en la que pienses: ‘¿Seguro que estás preparado?’. Con protección o sin ella, yo llevaría algo aunque estuviera prácticamente bien. Todos vamos a tener los ojos puestos en esa muñeca hasta que le veamos salir y golpear la pelota con fuerza”.