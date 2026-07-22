El entorno de Serena Williams denuncia a Paula Badosa

La entrenadora de la tenista norteamericana ha cargado públicamente contra la española por su comportamiento en la semifinal que disputó del torneo Iasi

Paula Badosa sigue dando pasos en firme para volver a estar entre las primeras raquetas del mundo. Todavía le queda un largo trayecto por recorrer, pero sus últimas victorias aseguran que va por buen camino.

Sin ir más lejos, la tenista española ha debutado con victoria este miércoles en el torneo WTA 250 de Hamburgo (Alemania) y se ha clasificado para los octavos de final, dos días después de retirarse por problemas físicos en la final del torneo de Iasi (Rumanía).

Badosa se impuso por 7-5 y 6-4 a la polaca Katarzyna Kawa. La catalana, exnúmero dos del mundo y ahora situada en el puesto 93 del 'ranking' WTA, venció a Kawa (131) en el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito.

Fue un triunfo balsámico para la neoyorquina de nacimiento después de alcanzar la final del WTA 250 de Iasi y verse obligada a retirarse a causa de problemas físicos cuando perdía ante la egipcia Mayar Sherif. Una final que le permitió regresar al 'top 100' y, de esta forma, asegurarse su presencia en el cuadro final del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La entrenadora de Serena Williams carga contra Badosa

Pero aunque ya está en Hamburgo, el certamen de Iasi sigue presente en la actualidad de Paula Badosa. Y es que la actitud mostrada por la catalana en el partido de semifinales no ha gustado mucho, entre otros, a la entrenadora de Serena Williams, quien no ha dudado en denunciarla públicamente.

La española cometió un fallo en la red y no decidió estrellar su raqueta contra en la valla, motivo por el que se llevó warning que estuvo al borde de la descalificación. Y Rennae Stubbs, entrenadora de Serena y ganadora de cuatro Grand Slams en dobles femenino, ha decidido ponerle todos los focos a la española: "Es una descalificación automática. Fue una auténtica vergüenza. Sabes que, como jugador, cuando sueltas la raqueta, lo que pase después es tu responsabilidad. No importa si es ‘mala suerte’”.

“Tenías la raqueta en la mano y la soltaste. Si va a parar a las gradas, deberías ser descalificado inmediatamente; esa es la única manera de evitarlo”, subraya la entrenadora de la estadounidense.

Por el momento, Paula Badosa no ha entrado al trapo, seguramente porque se encuentra concentrada en esta pequeña gira sobre tierra batida en la que está intentando recuperar sensaciones antes de encarar la pista dura.

Leyre Romero también sonríe en Hamburgo

Leyre Romero avanzó también a los octavos de final del torneo WTA 250 de Hamburgo (Alemania), mientras que su compatriota Sara Sorribes quedó eliminada en la primera ronda.Romero, tras firmar una temporada con buenos resultados en el circuito y que llega a Hamburgo después de caer en tres sets en su debut en el WTA de Iasi (Rumanía), derrotó a la eslovena Veronika Erjavec por 6-4 y 6-4 en un partido que resolvió en una hora y 34 minutos.

La española se mostró sólida con el servicio en los momentos decisivos y certificó su pase a la segunda ronda del torneo alemán.

A Sorribes le sale la cruz en Hamburgo

La que no ha tenido la misma suerte ha sido Sara Sorribes, quien no ha podido superar su debut ante la rusa Alina Charaeva, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 45 minutos de juego. La castellonense reaccionó en el segundo set para igualar el encuentro, pero cedió en la manga definitiva y se despidió del cuadro individual.

La derrota supone un nuevo revés para Sorribes tras regresar esta temporada a la competición después de un parón por problemas físicos y de salud mental. Pese a ello, la española demostró su recuperación al conquistar en abril el ITF W75 de Portorož (Eslovenia), donde se impuso en la final precisamente a Romero.