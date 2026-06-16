Davidovich y Paula Badosa sonríen sobre la hierba de Queen's y Berlín

El tenista andaluz venció por la vía rápida a todo un Cameron Norrie para sellar su billete para la segunda ronda de un torneo que es la antesala de Wimbledon

Davidovich y Paula Badosa ya están en segunda ronda en sus respectivos torneos.IMAGO

El español Alejandro Davidovich, número 22 del ranking ATP, se estrenó con victoria en Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres, sobre hierba, después de batir al local Cameron Norrie por 7-6(6) y 6-2.

"He jugado muy bien y con mucha confianza. Sabía que era un partido muy duro porque es un jugador muy incómodo de jugar, sobre todo en hierba. He intentado moverle mucho y ha salido bien", afirmó el tenista a declaraciones a la agencia EFE minutos después de conseguir la victoria.

El partido, que se decidió en una hora y media, no empezó de la mejor manera para el español, que sufrió una rotura de servicio en el tercer juego, pero que recupero en el siguiente juego.

La primera manga se decidió en el 'tie-break', momento en el que Davidovich se mostró muy sólido y conectó varios golpes ganadores para adjudicarse el set.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 4-1 y aunque Norrie recortó distancias con un break, no pudo darle la vuelta al marcador y acabó recibiendo un 6-2.

En segunda ronda, Davidovich, que también juega el dobles junto al francés Arthur Rinderknech, se verá las caras con el francés Corentin Moutet.

"Moutet es un jugador muy complicado en hierba porque no te deja tener ritmo. Mañana juego el dobles y aprovecharé para seguir cogiendo ritmo. Ya después del dobles, me centraré en Moutet", explicó el tenista andaluz.

Davidovich, el único representante en Queen's

Eran tres los representantes españoles inscritos en dicho certamen británico pero, finalmente, se ha quedado sólo Alejandro Davidovich como único componente de la armada española en el cuadro.

El primero en caerse del mismo fue el balear Jaume Munar, quien se bajó del evento a causa de una muela del juicio. Posteriormente fue el joven Rafa Jódar quien tuvo que renunciar al que iba a ser su primer certamen en hierba como profesional a causa de una lesión abdominal.

Al menos, Davidovich ha salvado su primer examen y el orgullo español en tierras inglesas.

Paula Badosa también se ilusiona en Berlín

La española Paula Badosa, invitada en el torneo de Berlín, que se disputa sobre hierba, ganó su primer partido en dos meses al imponerse a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2) y accedió a la segunda ronda.

La española, acertada en el saque -ocho directos- rompió su mala racha y superó un primer tramo ante una rival procedente de la fase previa que ocupa el puesto 134 del ránking WTA.

Tardó 74 minutos Paula Badosa en resolver el choque en su segundo partido sobre hierba en la presente temporada después del de Hertogenbosch donde cayó frente a la ucraniana Daria Snigur en la primera ronda igual que le sucedió en los torneos anteriores de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra batida.

Paula Badosa no ganaba un encuentro desde que se impuso a la griega Maria Sakkariel pasado 1 de abril en la tercera ronda de Charleston. La catalana se enfrentará en segunda ronda a Coco Gauff, quinta cabeza de serie, en busca de los cuartos de final.