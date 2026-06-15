Rafa Jódar sufre una lesión inesperada: se retira de Queen's y peligra Wimbledon

El tenista madrileño, quien se iba a estrenar en la superficie de hierba dentro del circuito, tendrá que esperar y, si mejora, hacerlo en el Grand Slam británico y sin rodaje previo

Rafa Jódar ha comenzado de la peor forma posible la gira de hierba.IMAGO

El tenista español Rafa Jódar, número 23 de la ATP, se ha retirado del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de unos problemas en el músculo abdominal.

"Sintiéndolo mucho no voy a poder jugar esta semana en Queen's. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal, y tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto", ha publicado el jugador en sus redes sociales.

La lesión del madrileño, que iba a disputar su primer torneo como profesional en esta superficie y que iba a debutar este martes ante el peruano Ignacio Buse, pone en duda su participación en Wimbledon, que comienza en dos semanas.

Rafa Jódar ya tiene sustituto en Queen's

Jódar, de 19 años, no apareció en la pista de entrenamiento que tenía asignada en la mañana de este lunes. Horas después, la organización del torneo confirmó la retirada del tenista español, que será sustituido por el estadounidense Marcos Giron, que entra al cuadro como "perdedor afortunado" ('lucky loser, en inglés) después de caer en la previa.

La dolencia sufrida por el español compromete seriamente su participación en Eastbourne, de categoría 250, y que estaba en su hoja de ruta para la preparación de Wimbledon, que comenzará dentro de dos semanas.

Una lesión inesperada para Jódar

Esta lesión ha trastocado todos los planes de un Rafa Jódar que el pasado domingo comparecía ante la agencia EFE con la ilusión de medirse por primera vez en esta superficie.

"No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por como esta yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie", expresó a dicho medio.

Munar también se ha retirado del cartel: sólo queda ya Davidovich

Su retirada es la segunda que se produce de la armada española en Queen's, ya que el tenista Jaume Munar, número 44 del mundo, también ha anunciado su retirada del cartel de este torneo londinense por culpa de una muela del juicio.

El mallorquín, de 29 años, que el año pasado cayó en segunda ronda ante Carlos Alcaraz, en un encuentro que superó las tres horas, iba a arrancar la competición este lunes ante el estadounidense Tommy Paul.

Tras sendas retiradas, Alejandro Davidovich se queda como único representante español masculino en Queen's.

Landaluce cae en Halle

Tampoco llegan buenas noticias desde tierras alemanas. El francés Terence Atmane eliminó al español Martín Landaluce en la primera ronda del torneo sobre hierba de Halle tras un intenso partido en el que frenó la reacción del tenista madrileño y se impuso por 6-3, 3-6 y 7-6 (2).

Atmane aprovechó una rotura de servicio para apuntarse la primera manga, pero Landaluce le devolvió la moneda, igualó el encuentro y lo llevó al tercer set, en el que ambos jugadores pudieron retener su saque.

En el desempate, en cambio, dos 'mini-breaks' a cargo del francés le permitieron encarrilar la victoria por 7-2 tras dos horas y 18 minutos de partido.