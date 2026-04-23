Carreño aprovecha la invitación, Jaume Munar asusta y Jessica Bouzas se despide del Mutua Madrid Open

Suerte dispar en el cuadro masculino y femenino para el tenis español en el Mutua Madrid Open. Y en segunda ronda ya habrá un duelo entre dos españoles

Pablo Carreño ha vuelto a sonreír en la arcilla de un Masters 1000 después de cuatro años sin hacerlo.IMAGO

El español Pablo Carreño, uno de los invitados de la organización del torneo de Madrid, culminó una estupenda remontada ante el húngaro Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2) y se situó en la segunda ronda del Masters 1000 que se disputa en la Caja Mágica, donde le espera su compatriota Alenandro Davidovich.

El asturiano, que en su día llegó a ser número diez del mundo, y fue bronce olímpico en Tokio 2020, logró ante Fucsovics, con el que había perdido en el único duelo que habían dirimido, en Dubai en el 2021, su primer triunfo en diez años.

Carreño, que tuvo un mal arranque en la Caja Mágica este 2026, llegaba a la cita con una racha de 9 a 2 tras ganar el Challenger de Murcia y llegar a la final en el Alicante antes de retirarse de la fase previa de Barcelona la semana pasada.

Aprovechó el impulso que le dio ganar el segundo parcial, en el desempate, Pablo Carreño ante un rival que no había jugado en tierra hasta ahora. No es un torneo que se le de bien al asturiano que en todas sus presencias solo contaba con un partido ganado, en el 2016, ante Grigor Dimitrov. Desde entonces, siete presencias y siete derrotas.

Carreño, de 34 años, ha logrado ganar su primer partido en un Masters 1000 de tierra desde que ganó en Roma, en el 2022 al argentino Federico Delbonis. Ahora, el asturiano espera a Alejandro Davidovich en segunda ronda.

Jaume Munar se clasifica por la vía rápida

El balear Jaume Munar tuvo un reencuentro con la competición arrollador, con una victoria incontestable (6-4 y 6-1) ante el kazajo Alexander Shevchenko para alcanzar la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, donde jugará con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

Munar, que ya había ganado al tenista de origen ruso en el Abierto de Australia del 2024 y en el challenger de Marbella, en el 2022, no dio opción a su rival que durante varias fases dio la sensación de estar desquiciado, como cuando estrelló su raqueta contra el suelo.

El tercer jugador del tenis español, tras Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, tal y como dicta el ranking, logró su primera victoria desde hace dos meses, en los cuartos de final del torneo de Róterdam que tuvo que abandonar por lesión en el húmero derecho.

Ha tenido que recuperarse y no competir durante este tiempo y, aunque no tenía expectativas, dio un paso adelante en el cuadro de Madrid, donde jugaba su segundo partido en arcilla después del de la semana pasada en Barcelona.

No había ganado partido alguno Munar desde que se impuso al argentino Ugo Carabelli en Roland Garros del pasado año. Shevchenko, por su parte, aspiraba a lograr su segunda victoria del año contra un top 50 después de ganar a Ben Shelton en Miami y la primera en tierra después de imponerse al italiano Flavio Cobolli en Múnich. Munar, de 28 años, el mejor clasificado del torneo fuera de los cabezas de serie, jugará en segunda ronda con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

Jessica Bouzas no puede ante Shnaider

Jessica Bouzas, nº50 del ranking mundial, ha sido eliminada del WTA 1.000 de Madrid al perder con la rusa Diana Shnaider, decimoctava favorita, en la segunda ronda por 6-3, 5-7 y 1-6, en dos horas y tres minutos.

La gallega, sigue teniendo la segunda ronda del torneo madrileño como tope, al no lograr tampoco superarla en su tercer intento. La española, de 23 años, se llevó el primer set jugando a un buen nivel pero en el segundo sufrió para restar con acierto ante el empuje de Shnaider, que tuvo en los saques directos, con cinco dobles faltas en total, su principal lastre.

En el último set, la española se desmoronó, fue incapaz de dar continuidad a su juego y acabó sometida a los puntos largos de la rusa, que supo encontrar el punto débil de su rival para ganarla. Cabe recordar que su mejor resultado en un torneo WTA 1.000 son los cuartos de final en Montreal 2025. Ahora, deberá esperar una nueva oportunidad para superar dicho techo, mientras que Shnaider se enfrentará en dieciseisavos a la suiza Belinda Bencic, quien ganó en su duelo a la croata Petra Marcinko.