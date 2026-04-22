El gran tapado del tenis español se presenta en el Mutua Madrid Open

Después de unos meses lesionado y de caer frente a la estrella emergente del tenis español en el Conde Godó, Jaume Munar acude a tierras madrileñas sin expectativas pero con el deseo de recuperar sensaciones perdidas

O se habla de Carlos Alcaraz, número dos del mundo, o se habla de las estrellas emergentes como Rafa Jódar o Martín Landaluce. Así de injusto es el tenis. Pero Jaume Munar es el tercer español mejor situado en el ranking ATP y merece una mención especial antes de que comience su participación en el Mutua Madrid Open.

El balear ha estado desde febrero lesionado en el húmero del brazo derecho y regresó a las pistas la semana pasada, donde cayó precisamente frente a Rafa Jódar en el Conde de Godó. Ahora, pretende avanzar en su puesta a punto en el Masters 1000 de Madrid, al que acude "sin grandes expectativas", pero ilusionado de poder ganar horas de pista y progresar.

"No tengo expectativas porque honestamente no las puedo tener. Me encantaría venir aquí y dar un titular ambicioso pero la realidad de mi tenis hoy no es esa. Me tengo que preparar partido a partido. Es un objetivo muy claro. Jugar un partido de primer nivel y ser competitivo, lo que no pasó en Barcelona. Intentaré ganar pero con que me vea competitivo será una victoria y después daré el cien por cien como profesional que soy para ganar", dijo Munar.

Munar, que sufrió la lesión en el torneo de Róterdam, en febrero, recordó que "cuantas más horas de pista" acumule, "más seguridad" tendrá en su juego. "Cuando uno está en un momento bueno como el que tuve en Róterdam, era casi el mejor de mi carrera y por eso nunca es fácil parar. Lo asumí bien. Ahora se me hace más pesado, esa cierta limitación física no me ayuda a nivel mental", añadió.

El número 38 del ránking, básico en el tenis nacional hace un año, donde lideró el equipo de Copa Davis, destacó que aunque médicamente está recuperado, necesita semanas todavía para encontrar su nivel.

"La lesión que tenía en el húmero está reabsorbida al cien por cien y a nivel diagnóstico estoy bien. Después hay una adaptación muscular. Ser capaz de ser funcional en la pista y eso me está costando un poco más", dijo Munar, quien reconoció que, no obstante, "ha habido un salto cualitativo" y que, por ello, espera "ser algo más competitivo" que en Barcelona.

Munar se ejercitó con Casper Ruud, campeón el pasado año: "Soñé desde pequeñito jugar este tipo de torneos. Estoy en un proceso físico complicado. Llevo meses fuera. Estoy lejos de donde me gustaría estar a nivel tenístico pero creo que el apoyo de la gente y esa ilusión que se respira en estos torneos, en España, es parte de la recuperación que no es solo física, sino también mental".

El primer rival de Jaume Munar en Madrid

El jugador español iniciará su andadura por el torneo contra el kazajo Alexander Shevchenko, aunque entiende que lo relevante es estar más pendiente de su nivel que del adversario.

"Shevchenko es duro desde el fondo de pista que cuando está en un buen momento incomoda. Veo un partido a nivel físico difícil. Pero lo importante es verme a mi porque aún estoy lejos del nivel que estaba antes. Y eso pasa por verme a mi mismo y no al rival", subrayó.

Jaume Munar y la Copa Davis

Y es que Jaume Munar siempre ha estado en la sombra porque le ha tocado convivir con jugadores como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. Y encima ahora parece que hay otro niño prodigio, como Jódar. El balear lo asume y agradece cualquier gesto del público: "Siento el cariño de la gente. Después de la Copa Davis algo más, es verdad. He tenido partidos muy buenos. Sin ser un jugador de primera línea he tenido más apoyo del que esperaba. Nunca me ha defraudado el público español. Es un año diferente. La realidad es la que es y la suerte de jugar este torneo es muy alta".

"La Copa Davis fue la mejor experiencia de mi carrera. Cualquier cosa compartida es mejor por toda la gente y todo el país. Fue algo muy grande, con muchas emociones y esa semana, a pesar de no ganar el título, quedó para la historia", concluyó recordando ese título de subcampeón logrado en la última edición, donde debido a las bajas, se convirtió en el número uno del equipo español.

Dani Mérida da la campanada y accede al cuadro principal

Y mientras tanto, otro tenista español se ha hecho hueco en el cuadro final del Mutua Madrid Open. Se trata de Dani Mérida, quien ha accedido tras superar la fase de clasificación con el triunfo logrado ante el argentino Marco Trungelliti, por 7-6 (4) y 6-3.

El madrileño, finalista hace dos semanas en el torneo de Bucarest y que no pudo atravesar la ronda previa del Conde de Godó, alcanzó su objetivo de jugar en la Caja Mágica.

El jugador de 21 años, que está cerca de entrar entre los cien primeros del mundo, - es el nº104 - sufrió para superar al sudamericano. Será la primera vez que el madrileño dispute el Masters 1.000 de su ciudad. Hace cuatro temporadas, en 2022, afrontó su primer intento, pero cayó en el primer encuentro de la previa.

Por contra, el también español Pablo Llamas perdió el último encuentro de la previa con el danés Elmer Moller y no ha logrado alcanzar dicho billete para el cuadro final.