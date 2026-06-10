Dudas con Carlos Alcaraz y le exigen un parte médico oficial: "Dos meses después solo podemos especular"

Andre Agassi ya se despachó a gusto contra Sinner hace unos días y, ahora, ha puesto en duda las informaciones que existen sobre el verdadero estado de la muñeca del murciano

¿Cuándo reaparecerá Carlos Alcaraz? ¿Volverá a jugar en 2026? ¿Regresará con el mismo nivel con el que se fue? Son las preguntas más frecuentes que se hacen los amantes del tenis acerca del estado del tenista murciano.

Y es que, dos meses después desde que se retirara del Conde de Godó, existe mucho secretismo en el entorno del tenista español en relación al proceso de recuperación.

Así, ha salido a la palestra el norteamericano Andre Agassi, quien cada vez que habla suelta algún dardo, tal y como hiciera con Sinner hace unos días. El extenista estadounidense le ha pedido al murciano directamente que salga a esclarecer todo, que dé un parte médico sobre cómo va encontrándose y sobre qué tipo de tratamientos está llevando.

Y es que el campeón de 8 Grand Slams no entiende que todavía no hayan emitido un diagnóstico oficial sobre su lesión: "Sería realmente útil que él o alguien de su entorno explicara claramente la naturaleza exacta de su lesión, porque a estas alturas solo podemos especular".

Tras retirarse en Barcelona, el de El Palmar se perdió el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Y, ahora, tampoco jugará en Queen’s ni en Wimbledon. Muchos torneos ausente y mucho silencio al respecto, opina Agassi: "Si se trata de una forma de tendinitis, ¿es una inflamación específica como una capsulitis dorsal o un problema tipo síndrome del túnel carpiano? ¿De qué estamos hablando exactamente y cuáles son las opciones de tratamiento? No sé con precisión lo que tiene".

Pese a ello, Agassi aplaude a Carlos Alcaraz en una cosa: "Si solo debe gestionar un dolor o una inflamación y opta por un tratamiento conservador antes de considerar una operación, entonces es una decisión inteligente, aunque implique perderse algunos torneos del Grand Slam".

Agassi le lanza una advertencia a Carlos Alcaraz

Por otro lado, Agassi aconseja al tenista español a que vigile bien la lesión y se rodee de los más expertos: "Si la situación es más grave y requiere intervenciones más complejas, hay que tomar las decisiones correctas con mucha prudencia y rodearse de los mejores especialistas. Es esencial dar tiempo a la lesión para que se cure adecuadamente, porque aún le quedan muchos años de carrera por delante"

En este sentido, el norteamericano no duda de que volverá más fuerte tras la lesión: "Creo que esta prueba podría hacer que alguien que ama profundamente el tenis y que siempre tiene hambre de juego sea aún más agradecido de poder regresar al circuito".

Por último, deseó una pronta recuperación y confió en verle aún mucho más perfecto a su vuelta: "Podríamos ver a un Carlos Alcaraz aún más determinado y agresivo a su regreso, siempre que logre solucionar su único problema real ahora mismo".

Rafa Nadal no tiene dudas con Carlos Alcaraz

Otro de los que ha hablado en las últimas horas sobre el estado de Carlos Alcaraz ha sido su compatriota Rafa Nadal, quien en su última intervención mediática ha dejado claro que no tiene dudas de cómo volverá el murciano al circuito: "Carlos va a volver bien después de la lesión, porque es demasiado bueno para que eso no sea así".