Rafa Nadal anuncia cómo será el regreso de Carlos Alcaraz

El extenista balear, un experto en lesiones por desgracia, ha comentado la situación que atraviesa el murciano y ha dejado claro que cuando vuelva su nivel seguirá siendo el mismo

Rafa Nadal sigue siendo la gran referencia de las raquetas más jóvenes de este país. Cuando él habla, los jóvenes promesas escuchan con atención. Porque siempre aporta, porque nunca lo hace para llamar la atención ni con otro fin que no sea el de ayudarles a progresar.

Y esta vez lo ha hecho desde su tierra, donde le ha dado un repaso a todo el tenis español. En primer lugar, sobre las nuevas joyas emergentes ha sido muy claro: "En los jóvenes siempre hablo de lo mismo: la capacidad que tengan de mejora va a marcar su futuro. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia, y los demás tendremos que esperar, aunque sepamos que son muy buenos, a ver cuál es su capacidad de mejora diaria".

Con estas palabras hacía referencia sobre esas críticas que están elevando ya a Rafa Jódar incluso a la categoría de figuras del top-3: "Creo que Rafa ha tenido una progresión muy fuerte en este último año, pasando ser el 900 a estar el 20 y algo del mundo, exactamente no conozco el ranking, pero por ahí. Demuestra que solo alguien que tiene una gran capacidad puede lograr algo así".

Asimismo, sobre Martín Landaluce, jugador forjado en su Academia de Manacor, Rafa Nadal también se muestra muy orgulloso: "Martín es alguien de aquí de la Academia, que también este año ha dado grandes pasos hacia delante. Ha avanzado muchísimo en estos últimos meses".

Pero en dicha intervención mediática y como experto en las lesiones que es, por desgracia, le esperaba una pregunta sobre el futuro incierto de Carlos Alcaraz: "Carlos va a volver bien después de la lesión, porque es demasiado bueno para que eso no sea así".

Rafa Jódar, ilusionado ya con su próximo reto

Tras brillar con luz propia en la gira de tierra batida, Rafa Jódar se adentra ahora en el mundo de la hierba por primera vez en su carrera en el circuito. Y con la vista puesta en Wimbledon, el madrileño se ha apuntado a varios torneos previos para prepararse para dicho Grand Slam: Queen's y ATP Eastbourne 2026 ya le esperan.

Y ante los micrófonos de Movistar, el tenista español ha confesado lo ilusionado que está con dicho reto: "Tengo muchas ganas. Roland Garros fue un torneo que me dio mucha confianza, ahora sé que se viene una superficie diferente, pero intentaré afrontarlo de la mejor manera posible. Tengo dos torneos para preparar Wimbledon, así que con muchas ganas de afrontarlo de la mejor forma posible. Será mi primer Wimbledon, así que me apetece mucho jugar mi primer Slam en hierba. Partido a partido, como siempre, y con la misma mentalidad de siempre, de dejarlo todo en la pista".

El nº25 del mundo se encuentra ahora mismo en casa recargando sus pilas para lo que se viene: "Estoy pasando unos días en Madrid, ayudándome a desconectar, a ver a familia y amigos, a los que no tengo mucha oportunidad de ver cuando viaje. Me están ayudando mucho. También estoy preparando la gira de hierba antes de ir a Londres".

Y para lo que resta de temporada tiene claro cuál es su propósito: "Mi objetivo es jugar los dos Grand Slams que quedan, intentar hacerlo lo mejor posible e ir torneo a torneo. Cuidar también mi cuerpo de la mejor manera posible, ya que sé que la temporada es muy larga, hay muchos torneos, por lo que debo cuidar mi cuerpo y que no haya lesiones".

Eso sí, no descarta alcanzar el top-10 antes de que acabe el año: "Eso es un objetivo muy complicado, pero si sigo trabajando duro y mejorando, quizás algún día será posible".