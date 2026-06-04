Rafa Jódar da marcha atrás tras caer en Roland Garros y enfila un nuevo camino

El tenista madrileño hace balance de su paso por Roland Garros y de la gira de tierra batida y se apresta a prepararse para la hierba: "Jugar contra los mejores del mundo es lo que más me motiva"

Había pocas esperanzas en Roland Garros y en la temporada de tierra batida en general tras la pronta lesión de Carlos Alcaraz y la confirmación de que no estaría presente en el torneo parisino. Una ausencia que, posteriormente, alargó a toda la gira sobre hierba.

Sin embargo, la aparición inesperada de Rafa Jódar lo cambió todo. El tenista madrileño ya avisó con un debut triunfal en Marrakech y lo confirmó en el Conde de Godó, donde alcanzó las semifinales. Los cuartos de final de los Masters 1.000 de Madrid y Roma hacían albergar esperanzas de que pudiera sobresalir en París. Y así ha sido. Jódar se ha metido también entre los ocho mejores y sólo cayó en cuartos de final, este martes, ante el gran favorito que queda: Alexander Zverev.

Para Jódar eso no ha supuesto una decepción. Estos dos últimos meses le han llevado de estar fuera del Top-100 a pelear por entrar entre los veinte mejores. E, incluso, por momentos llegó a estar entre los diez primeros de la Race, que pelean por un puesto en las ATP Finals.

"Jugar contra los mejores del mundo es lo que más me motiva. Si tuviera la oportunidad de jugar todos los torneos contra este tipo de tenistas, mi nivel subiría mucho", afirma el madrileño en El Pelotazo de la Cadena Cope, donde ha hecho un balance de lo vivido recientemente y, en especial, de su paso por Roland Garros.

Un Roland Garros inolvidable para Rafa Jódar

Ahí, Rafa Jódar tiene claro que, con lo que ha vivido, ya le ha "generado unos recuerdos para toda la vida". "Siempre tendré mucho cariño a lo sucedido este año en Roland Garros. Tener una perspectiva del torneo por dentro ha sido increíble", añade el madrileño, que se queda especialmente con el trato profesional de gran torneo con el que se ha encontrado, algo que no había vivido antes durante tanto tiempo, pues apenas jugó dos rondas en el Open de Australia.

"Es tremendo cómo tratan a los tenistas, especialmente cuando llegas a tercera o cuarta ronda. Te dan de todo, la comida es excelente, tienes todo tipo de facilidades... Lo malo fue el calor. Se hacía incómodo competir y espero que el año que viene haga menos temperatura. El año que viene, si el ránking me lo permite, volveré", afirmaba el tenista madrileño, quien tuvo que aguantar algunas críticas en las redes sociales, algo que asume como propio de las "novatadas" que tiene que superar.

Ahora, su idea es hacer un pequeño 'break' antes de cambiar el chip y empezar a entrenar en una superficie, la hierba, en la que se estrena a nivel profesional. Tendrá más de una semana para hacerlo antes de viajar a Londres para jugar en Queen's.

Jódar hace un parón antes de Queen's

"Voy a estar uno o dos días sin tocar ninguna bola", indica Jódar, quien también admite que no sólo se saltará los entrenamientos, sino que también lo hará con alguna comida. "Cuando estás viajando tienes que seguir ciertas pautas para recuperarte de los partidos y antes de los partidos hay muchos carbohidratos. Se agradece saltarte esa dieta cuando estás fuera de torneos", admite el tenista del CT Chamartín.

Todo ello para afrontar una parte de la temporada en la que quiere disfrutar, ya que nunca la ha vivido. "Lo que más ilusión me hace es jugar los dos Grand Slams que quedan, Winbledon y el US Open, especialmente el segundo, porque fui campeón junior allí y estoy seguro de que sentiré cosas especiales al volver", reconoce.

La relación con su padre, "especial" para Rafa Jódar

Rafa Jódar también se refirió a algo que ha dado mucho que hablar desde que dio el salto a la fama: la presencia de su padre como entrenador, fisio... El hecho de que esté siempre solo en los palcos no ha dejado de tener comentarios en cada torneo que ha jugado. Y el propio Jódar se ha encargado de aclarar que no piensa cambiar eso.

De hecho, el de Leganés va más allá y asegura que sin su progenitor no estaría jugando al tenis. "Yo empecé a coger una raqueta de tenis para pasar más tiempo con él y el objetivo siempre era disfrutar los dos juntos. Estoy muy agradecido a él por estar siempre ahí apoyándome y por todo el trabajo que ha hecho para que estemos donde estamos", afirma Jódar, que califica la relación con su padre de "muy especial".