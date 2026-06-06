Mirra Andreeva tiene que dar explicaciones tras ganar Roland Garros

La tenista rusa salió con una chaqueta que tenía un lema propio y que tuvo que explicar ante todos los aficionados de la Philippe Chartrier

La tenista más prometedora del circuito ya tiene su primer grande. Mirra Andreeva rompió su techo y se cargó de confianza para lo que viene tras vencer en la final de Roland Garros a la polaca Maja Chwalinska.

La tenista rusa, que no pudo oír el himno de su país en la ceremonia de entrega de trofeos, sí llamó la atención por un hecho. Salió con una chaqueta en la que lucia un lema propio que llamó la atención. "Quiero agradecerme a mí misma" se apreciaba en la vestimenta de la jugadora rusa, una frase que le acompaña, pero que quiso explicar desde la misma pista Philippe Chartrier.

"Quiero darme las gracias a mí misma por creer siempre en mí, por dar el cien por cien incluso en los momentos más difíciles, por intentar ser cada día mejor persona y mejor jugadora y por seguir luchando contra todos los miedos y demonios internos que he tenido durante estas dos semanas", señalaba en su discurso la jugadora siberiana, quien se vio en la necesidad de explicar lo que siempre ha mostrado.

Andreeva, en este sentido, indicaba lo difícil que había sido soportar la presión durante todo Roland Garros, en especial cuando fueron cayendo favoritas y todas las miradas se pusieron en ella, única Top-10 que quedaba en semifinales. "Solo yo sé lo duro que ha sido y lo nerviosa que he estado, así que también quiero reconocer el trabajo que he hecho para llegar hasta aquí", añadía la de Krasnoyarsk.

Fuera de dedicarse el triunfo a su propio esfuerzo, no podía olvidarse de su entrenadora, una Conchita Martínez que la cogió cuando dio el salto al circuito profesional y la ha llevado a lo más alto, a liderar ya este año la Race y ganar su primer grande. "Quiero agradecer de forma especial a Conchita por la paciencia que tiene conmigo y el tiempo que dedica a hacer que mejore como tenista y persona, transmitiéndome toda su experiencia y conocimiento", aseguraba Andreeva.

Maja Chwalinska asume su derrota

La perdedora, Maja Chwalinska, no se mostró muy desanimada por ello. No en vano, estas tres semanas en París -ella empezó una semana antes en la previa- le han dado un vuelco a su vida y a su carrera profesional.

Y va a pasar de jugar torneos ITF y WTA 125 a ser favorita en los grandes eventos tras aparecer como 21 del ránking mundial. De hecho, no ha entrado por puestos en Wimbledon, pero espera un gesto del torneo londinense para no tener que pasar por la fase previa.

"Hoy me fue imposible hacerlo mejor. Os prometo que lo di todo, pero Mirra es una rival muy complicada y ha jugado excelente. Es tan buena y joven que resulta molesta", bromeó la polaca.

Chwalinska agradeció a todos el apoyo de estas semanas, que difícilmente va a poder olvidar por muchos títulos que gane a partir de ahora. "Han sido tres semanas inolvidables. Voy a guardar todo lo vivido en mi corazón", afirmaba la polaca en su discurso tras la final femenina de Roland Garros.