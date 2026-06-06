Mirra Andreeva acaba entre lágrimas el Roland Garros de su vida

La tenista de Siberia se convierte en la ganadora más joven sobre la arcilla francesa desde que Monica Seles ganase en el mismo lugar allá por el año 1992

¡Ya tenemos reina de la tierra batida en este año 2026! Mira Andreeva, una de las grandes promesas del tenis mundial, se ha hecho con el primer Grand Slam de su carrera venciendo en Roland Garros, donde a sus 19 años se ha impuesto a la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

Lejos de sentir la presión de ser favorita al título, la de Siberia –entrenada por la española Conchita Martínez– se ha convertido con tal éxito en la primera rusa en levantar la copa desde Maria Sharapova en 2014 y en la ganadora más joven desde Monica Seles en el año 1992.

El triunfo en la tierra de los mosqueteros es el resultado justo a la regularidad de la número 8 del mundo –top-5 tras París–. No sorprende que haya terminado por tocar plata, ya que es la que más victorias ha sumado en el circuito con 36, siendo además clara dominadora en la tierra batida con 23 triunfos y solo tres derrotas.

Era favorita Andreeva, pero tenía que demostrarlo y así lo hizo. A través de un potente golpe de derecha, puso fin al cuento de hadas de Chwalinska, que a sus 24 años logró lo que nadie antes había logrado en Roland Garros, alcanzar la final desde la fase previa, impregnando a esta edición del torneo con un sabor diferente.

Mira Andreeva acaba con el sueño de Chwalinska

La decidida propuesta de Chwalinska le permitió ir creciendo en el torneo hasta llegar a una final en la que esperaba volver a ser magia con su brazo izquierdo; sin embargo, no tuvo la misma consistencia frente a las embestidas de una Andreeva que concentrada puso rumbo al título desde primera hora. Así, superado un inicio timorato de ambos, la rusa puso la directa a partir del séptimo juego y encadenó nueve consecutivos que pesaban como una losa en su rival.

No tuco capacidad de respuesta Chwalinska. La 114 del mundo, la finalista de peor ránking de la historia, y que perseguía seguir los pasos de su compatriota Iga Swiatek, se vio sumergida ante el torbellino de la rusa.

Las lágrimas de la victoria

La rusa cayó postrada de rodillas sobre la tierra batida que consagra a una joven de 19 años a quien hace dos le faltó un poco de madurez para superar las semifinales a las que llegó en París tras derrotar en cuartos a la bielorrusa Aryna Sabalenka. Aquella tenista algo impulsiva ha ido dejando paso a una jugadora más asentada que este año le valió el torneo de Linz, la final de Madrid, las semifinales de Suttgart y los cuartos de Roma, antecedentes que han conducido a su primer Grand Slam en su torneo favorito. ¿Será el principio de una gran historia?