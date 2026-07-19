Sánchez Quilez y Winter siguen los pasos de Marcel Granollers en Pozoblanco

El aragonés y el andaluz ganan en la final de dobles del ATP Challenger andaluz a los turcos Erel y Azkara

El aragonés Alejo Sánchez Quilez y el andaluz Benjamín Winter López se han proclamado nuevos campeones de dobles del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado tras derrotar a los turcos Yanki Erel y Arda Azkara por 6-2 y 7-5 en una hora y 17 minutos de juego.

Se trata de la tercera pareja netamente española que se hace con este ATP Challenger en Pozoblanco, algo que nadie lograba desde que lo consiguieron los hermanos Marcel y Gerard Granollers en 2010. Antes que ellos también lo habían conseguido los levantinos Fernando Vicente y Santi Ventura tres años antes. Habría un cuarto triunfo español, pero cuando el torneo pertenecía al circuito ITF, que lograron Sergio Martos y Andrés Artuñedo.

La dupla española ha sido la merecedora de esta victoria. Sólo ha perdido un set en todo el torneo, en cuartos de final ante los segundos favoritos (Tiago Pereira y David Vega) y sus dos últimos partidos han sido muy superiores a sus rivales.

Sólo el inicio del segundo set hizo dudar del triunfo de Alejo Sánchez Quilez y de Benjamín Winter en este encuentro, porque hasta ese momento y en el tramo final del choque se mostraron netamente superiores a la pareja turca.

Superioridad de la pareja española en la final

Los españoles llevaron la iniciativa durante todo el primer set pese a alta efectividad con el servicio del dúo turco -por encima del 8%0-, rompieron el saque de sus rivales en sexto juego, en su primera oportunidad, y cerraron el primer set al resto con otro 'break' en el octavo.

La superioridad mostrada hasta ese momento se enturbió con un 'break' de Yanki Erel y Arda Azkara nada más arrancar el segundo set. Los turcos se crecieron, apretaron y mantuvieron su ventaja con comodidad hasta el octavo juego. Ahí, Sánchez y Winter volvieron a apretar, rompieron y, a partir de ahí, volvieron a pasar por encima de sus rivales. La pareja otomana buscaba el 'tie break', pero el aragonés y el andaluz no les dejaron y se hicieron con su primer torneo ATP Challenger, como pareja y a nivel individual.

Con esta victoria, Alejo Sánchez Quilez y Benjamín Winter se embolsan 4.540 dólares de premio y suman 75 puntos ATP; mientras que Yanki Erel y Arda Azkara ganan 2.630 dólares y 50 puntos ATP.

Tras ganar en Pozoblanco, Sánchez y Winter jugarán el Challenger de El Espinar, donde esperan seguir sumando triunfos y consolidándose como pareja.