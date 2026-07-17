Dos jóvenes estrellas de la Armada española hacen historia en el Challenger de Pozoblanco

Alejo Sánchez Quilez ya ha igualado su mejor actuación en un torneo ATP e Izan Almazán la ha mejorado; ambos estarán en los cuartos de final de este ATP Challenger

Izan Almazán y Alejo Sánchez Quilez han completado el pleno español en el Open Ciudad de Pozoblanco y ambos estarán presentes en los cuartos de final de este torneo ATP Challenger 75 que se disputa hasta el domingo 19 de julio en esta localidad cordobesa.

El balear y el aragonés, los únicos que pudieron superar la primera criba, han logrado seguir adelante. Para Sánchez Quilez supone igualar su mejor resultado como profesional, mientras que Almazán ha cuajado ya en Pozoblanco la mejor participación de su aún corta carrera en un torneo bajo el auspicio de la ATP.

Todo en una ronda de octavos de final en la que se siguieron produciendo sorpresas. Tal vez la más llamativa fue a eliminación del cuarto favorito y campeón del torneo en 2023, el francés Hugo Grenier. O la del séptimo favorito, el chino Yi Zhou, que cayó ante el portugués Tiago Pereira, un tenista al que se le da muy bien las características de este torneo, donde alcanzó las semifinales en la pasada edición.

Almazán avanza en Pozoblanco y en el ránking ATP

Izan Almazán, que procedía de la fase previa y que sufrió mucho para sacar adelante su primer partido en esa fase de clasificación, ya suma ocho sets consecutivos y se ha erigido como la gran sensación del torneo pozoalbense, donde ha ganado sus primeros partidos en un torneo ATP que, de momento, le han permitido subir 57 posiciones en el ránking.

Si debutó en el cuadro final eliminado en dos sets al octavo favorito, el británico Alastair Gray, ante el checo Dominik Palan tuvo que remontar un 2-0 inicial y dar un gran nivel para hacerse por 7-5 y 6-3 en un duelo que superó las dos horas de lucha.

Fue una pelea intensa, con mucho juego desde el fondo, peloteos largos y puntos muy vistosos que hicieron disfrutar al público presente en la pista Fabián Dorado. Almazán se mostró muy seguro con su servicio, lo que le permitió dominar los puntos clave y salvar más de una situación comprometida. Palan, que contó con más opciones de 'break' que su rival, se encontró con que el español sacaba lo mejor en los puntos importantes.

Su rival de cuartos de final es el japonés Akira Santillan, quien el día anterior diera la gran sorpresa al eliminar al mencionado Hugo Grenier, ayudado por la lesión de este último.

Sánchez Quilez, con mucha solvencia

Alejo Sánchez Quolez, por su parte, igualó su tope máximo en torneos ATP -ya había sido cuartofinalista en Menorca- con una victoria de mérito ante el tenista turco Yanki Erel, basada en su resistencia en la primera manga y, en parte, en las limitaciones de su rival en la segunda.

Sánchez Quilez tuvo que igualar por dos veces sendos 'breaks' en los primeros juegos del partido para imponerse a su rival en el tramo final de la primera manga gracias a una regularidad y resistencia desde el fondo de pista que le dio muchos puntos.

El inicio del segundo set empezó como el primero, con ventaja para tenista turco y 'break' a favor (2-0). Sin embargo, Yanki Erel ya empezaba a estar mermado, fue tratado de un pequeño problema muscular y no pudo volver a jugar con soltura. En los últimos juegos trató de acortar los puntos y eso facilitó la labor del jugador de Calatayud, que se apuntó los seis últimos juegos para cerrar el partido por 6-4 y 6-2. Su próximo rival: el tenista luso Tiago Pereira.

Habrá un finalista español en el cuadro de dobles de Pozoblanco

Donde ya es seguro que habrá un finalista español es en el cuadro de dobles. El duelo de semifinales entre la pareja formada por Alejo Sánchez Quilez y el andaluz Benjamin Winter Lopez y la que componen el extremeño Alberto Barroso y el catalán Ignasi Forcano asegura la presencia de uno de ellos en la final del sábado.

No pudieron llegar ahí los andaluces Alejandro López Escribano y Pablo Pérez Navarro, quienes llegaron a dominar por 8-5 en el 'match tie break' a los grandes favoritos, los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos antes de que éstos reaccionaran.

Resultados 1/8 final individual - ATP Challenger de Pozoblanco 2026

Dan Added (FRA) vs Antoine Ghibaudo (FRA) 7-6(4), 4-6 y 6-3

Ilya Ivashka vs Aziz Ouakaa (TUN) 6-1 y 6-0

Akira Santillan (JPN) d Hugo Grenier (FRA) 6-3, 4-1 y retirada

Izan Almazan (ESP) vs Dominik Palan (CZE) 7-5 y 6-3

Alejo Sanchez Quilez (ESP) d Yanki Erel (TUR) 6-4 y 6-2

Chris Rodesch (LUX) d Paul Inchauspe (FRA) 6-1 y 7-6(4)

Tiago Pereira (POR) d Yi Zhou (CHN) 5-7, 7-6(6) y 6-3

Oliver Crawford (GBR) d Ivan Ivanov (BUL) 6-0, 4-6 y 7-5