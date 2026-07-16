Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta

El tenista murciano sigue dando pasos en su recuperación. La gira sobre pista dura está aquí y él defiende muchos puntos, por lo que tiene claro cuáles son sus principales objetivos. Y uno de los torneos ya ha confirmado su participación

Carlos Alcaraz, durante el último partido que disputó en el Conde de Godó.IMAGO

Lo pidió Sinner tras la final de Wimbledon, que Carlos Alcaraz regresara, y parece que el murciano le ha hecho caso.

El actual número 3 del mundo ya tiene una primera fecha de vuelta. El nombre del murciano figura inscrito en la lista inicial de participantes del Masters 1.000 de Cincinnati, en lo que podría representar su regreso a las pistas tras la lesión que sufrió en Barcelona el pasado abril, aunque el español todavía no ha anunciado su presencia.

La organización del torneo, que se disputará del 8 al 23 de agosto, publicó este miércoles un listado con los jugadores que ya están inscritos, entre los que se encuentra el actual número 3 de la ATP.Cabe recordar que Alcaraz es el vigente campeón de dicho certamen, donde se impuso precisamente al italiano Jannik Sinner en la final del año pasado.

Pese a ello,su presencia en la lista no asegura su participación en el torneo. También llegó a estar inscrito en el Masters 1.000 de Canadá, que se disputará a principios de agosto, y acabó siendo baja.

Los torneos que se ha perdido Carlos Alcara

El tenista español no disputa un partido oficial desde la primera ronda del Torneo Conde de Godó, en Barcelona, el pasado 14 de abril. Alcaraz ganó en su debut, pero se retiró antes de la siguiente ronda por una lesión en la muñeca derecha.

Hasta la fecha, el de El Palmar se ha perdido todos estos torneos: los Masters 1.000 de Madrid y Roma, Roland Garros, Wimbledon y el Masters 1.000 de Canadá. Casi nada.

Otros jugadores inscritos en Cincinnati son Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic, en el circuito masculino, mientras en el femenino destacan Aryna Sabalenka, Elena Rybakina o Jessica Pegula, las tres primeras del ranking WTA.

Sinner pide el regreso urgente de Alcaraz

Aunque en los últimos días el propio Alcaraz ha compartido imágenes de sus entrenamientos en las que ya se le ve golpeando la pelota con la mano derecha, su vuelta a las pistas sigue siendo una incógnita. Algunos ven demasiado arriesgado que esté apto incluso para el US Open, mientras que otros como Jannik Sinner ya han pedido que regrese lo antes posible, porque el circuito le necesita.

"Espero que Carlos regrese porque el tenis le necesita. Y también tener aún a Novak y a todos los jóvenes que vienen. Eso es lo mejor y trabajar duro y tener momentos con el de este domingo", manifestó el de San Candido tras ganar el título en Wimbledon, el segundo seguido y el quinto Grand Slam de su carrera.

Así va el ranking ATP 20226 tras Wimbledon

En la actualidad, Sinner tiene 13.450 puntos, Zverev 8.480 y Alcaraz 8.160. Una puntuación que casi asegura de forma matemática al italiano acabar sentado en el trono este 2026. Y en lo que al español se refiere, su participación en la Copa de Maestros comienza a peligrar.

Tras el trío de cabeza aparecen en el ranking internacional el canadiense Felix Auger-Aliassime con 4.740 puntos, el australiano Alex de Miñaur con 4.110, el estadounidense Ben Shelton con 3.770, el serbio Novak Djokovic con 3.760, el ruso Daniil Medvedev con 3.670, el italiano Flavio Cobolli con 3.460 y otro estadoundiense como Taylor Fritz, quien cierra el top 10 con 3.365 puntos.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.160; y el tercero el madrileño Rafael Jódar, quien aparece en la vigesimoquinta posición con 1.927.