Paula Badosa, a dos pasos de la gloria o el infierno

La catalana necesita una victoria más para entrar en el top 100 y, con ello, poder clasificarse para el cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada

Paula Badosa está renaciendo de sus cenizas, poco a poco. Después de otra caída libre que le ha llevado de nuevo al subsuelo del tenis mundial, la española volvió a sonreír tras imponerse el pasado sábado a la suiza Simona Waltert por un doble 7-5 y proclamarse campeona del torneo de Bastad (Suecia).

La catalana volvía a levantar un título dos años después de la última vez, en Washington en 2024. Dos horas y dos minutos tardó Badosa en superar a su rival, situada en el puesto 90 del ranking WTA. La victoria acercó a Paula, que inició el torneo en el 141, al top 100 de la clasificación femenina, su objetivo prioritario para disputar el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.

Fue la quinta victoria consecutiva de Paula Badosa en este evento de categoría 125, equiparable a un challenger en el circuito masculino, que le ha hecho salir de tierras suecas situada en el puesto 115.

Pues bien, como el próximo 20 de julio cierran las pistas del 'Major' estadounidense, a Badosa no le ha quedado más remedio que participar en otro certamen, el WTA 250 de Iasi.

Y, por el momento, ha arrancado con fuerza. La española ha debutado con victoria ante Anhelina Kalinina, que era la cabeza de serie número cuatro del torneo, con un resultado de 6-3 y 6-1.

Después de una hora y treinta minutos de encuentro, Paula cerró una nueva victoria que sólo peligró cuando al poco de iniciarse el partido pidió la entrada del fisio por una molestias en su muslo.

Pero tras el tratamiento y la colocación de una venda, la española siguió con su recital frente a la ucraniana. Ahora, en los octavos de final del torneo rumano le espera la rusa Alevtina Ibragimova, procedente de la ronda previa.

Lo que necesita Paula Badosa para entrar en el cuadro principal del US Open

Para que Paula Badosa vuelva al Top 100 del ranking WTA, la catalana necesita llegar a las semifinales. Ahora mismo, ya ha ascendido cuatro puestos más (111ª posición), pero si quiere asegurarse su billete para el US Open, necesitará colarse entre las cuatro mejores del torneo, porque ello le colocaría en la 99ª posición de forma provisional. Si gana el certamen rumano lo tendría prácticamente asegurado.

En Iasi también están participando otras tenistas españolas: Kaitlin Quevedo, que estrenaba presencia en el Top 100, y que también ha debutado con victoria ante Gabriela Ruse por 6-3, 6-1; Leyre Romero, que pasó la fase previa, pero ha caído ante Panna Udvardy (6-3, 4-6, 6-3); y Sara Sorribes, quien recibió una wild card pero tampoco ha podido superar a Anna Bondar (7-5, 6-4).

Así va el ranking WTA tras lo sucedido en Wimbledon

Tras la conquista de Wimbledon, la tenista checa Linda Noskova asciende hasta el séptimo puesto de la clasificación WTA, el mejor de su carrera, en una actualización que mantiene a la bielorrusa Aryna Sabalenka como número uno del mundo pese a su temprana eliminación en el All England Club.

Muchova, la otra finalista de dicho certamen, también firma una de las grandes progresiones de la semana, ascendiendo tres puestos e instalándose en el sexto lugar de la tabla.

En la parte alta de la clasificación, Sabalenka conserva el liderato con 8.550 puntos gracias al margen acumulado durante la temporada, aunque su derrota en los octavos de final ante la japonesa Naomi Osaka le impidió ampliar diferencias. La kazaja Elena Rybakina, segunda del mundo, desaprovechó la oportunidad de discutir el número uno al caer en la tercera ronda del torneo contra la belga Elise Mertens.

También permanecen entre las posiciones de privilegio de dos estadounidenses, Jessica Pegula y Coco Gauff, tercera y cuarta respectivamente, aunque el torneo londinense castigó especialmente a la polaca Iga Swiatek, que cedió una importante cantidad de puntos al no poder defender su condición de campeona y protagoniza uno de los descensos más significativos de la semana.

La representación española apenas experimenta avances tras Wimbledon. Cristina Bucsa continúa siendo la mejor raqueta nacional, aunque desciende seis posiciones y aparece en el puesto 41 después de no poder defender los puntos obtenidos el pasado año.

La siguiente española es Jéssica Bouzas, que tampoco logra progresar tras su temprana eliminación en el All England Club y se mantiene fuera del 'top 50'.