Paula Badosa da marcha atrás de forma precipitada

La tenista catalana ha cambiado a tierra batida y ha empezado en un WTA 125 para tratar de lograr los puntos necesarios para estar en el US Open

La derrota de Paula Badosa ante Emma Navarro en la primera ronda del torneo de Wimbledon tuvo consecuencias. La tenista española, que llegó a mandar por 5-2 en el tercer set y estar a dos puntos de llevarse el partido antes de ver cómo la estadounidense le remontaba, había perdido sus opciones en el torneo londinense, pero también su gran oportunidad para sumar puntos y recuperar el ránking perdido por sus lesiones y el mal inicio de temporada.

Desde el puesto 131 del ránking WTA y a casi 200 puntos de poder volver a meterse entre las 100 primeras, la tenista catalana ha dado un paso atrás y se ha apuntado a un WTA 125, en Bastad (Suecia). Un torneo que se juega sobre tierra batida y que cambia completamente la superficie de la que llega, la hierba, pero en el que espera poder ganar confianza de cara al futuro y los puntos que necesita para llegar al US Open.

Mucha falta le hace, ya que la lista del torneo norteamericano se cierra en dos semanas y ella necesita recuperar esos 31 puestos y 200 puntos para poder entrar directamente. A su favor tiene que no defiende nada de aquí a final de temporada, ya que el pasado año tan sólo jugó un torneo en los cuatro últimos meses de competición, en Shanghái, donde acabó retirándose ante Muchova. En su contra, que debería ganar dos torneos como el que está jugando para poder alcanzar ese número de puntos, pues ahí, el ganador se lleva 125 puntos WTA.

Badosa no tiene una opción alternativa

Badosa, pese a la dificultad, no lo ha dudado. Sabe que, en semana de Grand Slam, sólo puede jugar un torneo de este tipo y en eso se ha enfocado. Su estreno no ha podido ser mejor, ya que ha ganado con claridad (6-3 y 6-2 en una hora y 36 minutos) a la también catalana Marina Bassols, una jugadora que venía muy bien y que también se encuentra muy cerca del top-100.

En segunda ronda le espera la colombiana Emiliana Arango, una tenista integrada entre las cien mejores del mundo y que también disputa el torneo habida cuenta que es la única opción para mantenerse en competición en el caso de caer a las primeras de cambio en Wimbledon.

La tenista catalana quiere volver a darse una alegría

Paula Badosa no sólo persigue puntos, sino también sensaciones tras un año en el que acumula muchas decepciones. "Aquí lo que quiero es jugar el mayor número de partidos posibles, así que espero estar en esta pista todos los días” indicaba la tenista española.

La catalana no es la única española presente en este torneo, ya que Irene Burillo y Leyre Romero también han ganado sus partidos. La primera superó a Noma Noha Akugue por 7-5, 2-6 y 6-2 y ahora se cruza con la japonesa Moyuka Uchijima, mientras que Romero superaba a la letona Darja Semenistaja por 6-2, 2-6 y 6-2 y ahora juega ante la rumana Miriam Bianca Bulgaru.