Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy martes 7 de julio con Sinner, Djokovic, Gauff...

Espectacular jornada, con dos duelos en la pista central de Wimbledon que podrían ser finales de Grand Slam

Llega la hora de la verdad. Con los 8 mejores jugadores y jugadoras en cada uno de los cuadros, Wimbledon define sus partidos grandes. Y, por la parte alta del cuadro, pese a faltar Sabalenka, llegan casi todos los favoritos.

Eso deparará todo un Djokovic - Auger-Aliassime este martes en All England Tennis Club. O un Jessica Pegula-Coco Gauff. Esos serán los dos partidos que se disputarán en la pista central, en la que no estará Jannik Sinner.

El número uno del mundo ya ha sido 'apartado' en varias ocasiones de esa pista principal del vetusto club londinense. Pero no deja de extrañar que, cuando ya sólo quedan cuatro partidos por jornada en los dos cuadros principales, él no tenga su sitio.

Alguna culpa de ello la tiene su rival, un Jan-Lennard Struff que se ha convertido en la gran sensación del torneo, junto al local Arthur Fery, y que a sus 35 años está haciendo historia sobre la hierba de Wimbledon. De ganar Sinner y Djokovic, los dos favoritos, se vivirá el duelo más esperado desde que hace doce días tuvo lugar el sorteo del cuadro final de Wimbledon.

En el cuadro femenino, aparte del duelo entre Pegula y Gauff, una final anticipada por esta parte, también se las ven dos jugadoras que están ofreciendo un rendimiento espectacular, como son Naomi Osaka y Karolina Muchova. La japonesa nunca había jugado tan bien en hierba, ni siquiera cuando era la número uno del mundo. Y, con su experiencia, eso la hace muy peligrosa.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del martes 7 de julio

Centre Court

Jessica Pegula - Coco Gauff (14:30 horas)

A terminar Jiri Lehecka - Alex Zverev (A continuación)

Félix Auger-Aliassime - Novak Djokovic (A continuación)

Court 1

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff (14:00 horas)

Naomi Osaka - Karolina Muchova (A continuación)

¿Dónde ver por TV y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.