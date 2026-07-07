Argentina - Egipto: alineaciones probables, hora, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto busca el pase a los cuartos de final en Atlanta tras sufrir para plantarse en esta ronda; los argentinos fueron llevados a la prórroga por Cabo Verde y los egipcios hasta los penaltis, por Australia

Argentina - Egipto: alineaciones probables, hora, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026Imago.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes por un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial. Todavía con el susto en el cuerpo por la batalla que dio Cabo Verde, Messi y sus compañeros afrontan, a priori, otro duelo factible para meterse en los cuartos de final.

La 'Albiceleste' saltará al Mercedes Benz con la intención de tener un partido más cómodo que el que le planteó Cabo Verde, al que doblegó en la prórroga después de que le igualaran en dos ocasiones.

El cansancio será también un factor a tener en cuenta para los argentinos, especialmente en lo que se refiere a Messi, que a sus 39 años tuvo que afrontar 120 minutos en el horno que fue Miami el pasado viernes.

En situación parecida llega Egipto, que tuvo que esperar hasta los penaltis para deshacerse de Australia en los dieciseisavos de final tras un empate 1-1, y que anda aún más preocupada por la condición física de Salah, que después de hacerse daño en los isquiotibiales en el último partido de la fase de grupos jugó todo el encuentro ante los 'socceroos'.

Sea como fuere, Egipto se agarra a la presencia del mejor jugador egipcio de todos los tiempos en esta cita histórica, teniendo en cuenta que este martes se ve como la última gran oportunidad para que la generación de Salah deje su impronta en un escenario global que esté a la altura de sus vitrinas en el ámbito continental (es el equipo con más Copas Africanas de Naciones, siete).

En Egipto es duda Mohamed Abdelmonem, que se lesionó la rodilla en el tercer encuentro de la fase de grupos ante Irán y el lateral izquierdo Ahmed Fattouhm, que también sufrió una rotura en los isquiotibiales en el mismo encuentro.

Alineaciones probables del Argentina - Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emman Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.

Fecha y hora: ¿Cuándo se puede ver el Argentina - Egipto?

El partido entre la actual campeona del mundo y Egipto está fijado para este martes 7 de julio a partir de las 18:00 horas (horario español), en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

TV e Internet: ¿Dónde se puede ver el Argentina - Egipto?

El choque entre argentinos y egipcios se podrá ver en directo y en abierto a través de La1 de RTVE, así como a través de RTVE Play. También podrán verlo por televisión en la plataforma de pago DAZN.

Si no tienen la oportunidad de seguirlo a través de la televisión, recuerden que podrán hacerlo en nuestro minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos la última hora de ambos equipos, todo lo que acontezca durante el duelo así como las reacciones de los protagonistas tras el choque.