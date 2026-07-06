Haaland y Nyland hacen historia para Noruega en el Mundial al eliminar a Brasil

El delantero y el portero noruego no han sido las dos figuras clave en la eliminación de Brasil que les da el pase a los cuartos del Mundial 2026, un resultado por el que hacen historia con su selección en la copa del mundo

Erling Haaland y Orjan Nyland se han echado a Noruega a la espalda en esta eliminatoria de octavos del Mundial 2026. Los dos, junto con Martin Odegaard, que ha sido otro de los jugadores de referencia del país europeo, han sido los grandes responsables de la sorprendente victoria contra Brasil. Un triunfo que les permite avanzar hasta los cuartos de esta copa del mundo y con el que han dado un auténtico golpe sobre la mesa, demostrando que aspiran a ser la gran sorpresa de esta edición.

El doblete de Haaland les ha puesto por delante en el marcador y ha permitido el triunfo de Noruega, pero Nylan ha sido fundamental con paradas de locura que han evitado que Brasil abriera el marcador, que ha tenido muchas ocasiones y que era una de las favoritas para conquistar el título. Por ello, el delantero y el guardameta se convierten en los máximos responsables de un nuevo remo vikingo con el que han hecho historia con su selección.

Haaland y Nyland le dan a Noruega el mejor resultado histórico en un Mundial

La sorprendente victoria contra Brasil, que no creía ni el propio seleccionador noruego Stale Solbakken, les mete en los cuartos de final al ritmo del remo vikingo. Un resultado que ya es el mejor de Noruega en la historia de esta prestigiosa competición por selecciones. Nunca había superado los octavos de final y en esta edición rompen su techo para meterse entre los ocho mejores países de esta edición. Un país por el que pocos apostaban al principio del Mundial y que ya amenaza con dar varias sorpresas más.

La próxima gran batalla será contra el ganador del duelo entre México e Inglaterra. Tuchel tiene que prestar mucha atención al partido entre Brasil y Noruega, con múltiples ocasiones del equipo de Ancelotti que ha cometido demasiados errores y han pagado muy caro. No se pueden despistar ellos si quieren retar a los noruegos en la próxima ronda.

El doblete de Haaland le eleva en la pelea por el máximo goleador del Mundial 2026 y le iguala con Messi y Mbappé

Estos dos tantos decisivos de Haaland le colocan con 7 goles en este Mundial, los mismos que llevan Leo Messi y Kylian Mbappé. El jugador del Manchester City cada vez demuestra más que es uno de los grandes goleadores del fútbol actual y que debe entrar en el debate de entre los mejores. Además, al eliminar a Brasil también se ha quitado competencia de encima, siendo el responsable del final de Vinicius en esta competición.