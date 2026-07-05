Mundial 2026 | Partido de hoy domingo 5 julio: horario y dónde ver en TV, juegan Brasil y Noruega

Brasil y Noruega copan toda la atención este domingo 5 de julio, donde solo se jugará un partido en horario español, pero con un apasionante duelo entre Vinicius y Haaland...

Este domingo 5 de julio solo tenemos un partido de octavos de final del Mundial 2026 en horario español pero no es un partido cualquiera ya que se enfrentan Brasil y Noruega. El tercer duelo de los octavos de final es uno de los platos fuertes de la ronda eliminatoria, que enfrentará cara a cara a dos de los mejores goleadores del momento, Vinícius Junior y Erling Haaland.

El extremo del Real Madrid y el delantero del Manchester City se verán las caras este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a partir de las 22:00 horas en España, en un duelo que podrán ver en televisión en abierto por La1, también en DAZN, y de forma online en nuestro minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.com. La hora del partido en suelo estadounidense será a las 16:00 horas en Nueva York, las 17:00 horas en Brasilia y las 22:00 horas en Oslo, capitales de Brasil y Noruega respectivamente.

Ambos han arrancado la Copa del Mundo a pleno rendimiento. El brasileño suma cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos. Haaland, cinco tantos, el último decisivo para hundir a Costa de Marfil y clasificar a su selección a octavos, aunque descansó en el último partido de la fase de grupos ante Francia.

Un duelo esperado: Vinícius vs. Haaland

Ambos son los líderes actuales de sus respectivas selecciones. Haaland mejora aún sus registros goleadores con la camiseta de su país: 60 goles y siete asistencias en 53 partidos.

Nunca ha estado cuestionado en su selección, a diferencia de Vini, aunque ahora de la mano de Carlo Ancelotti está empezando a ser valorado por sus actuaciones con Brasil.

El extremo del Real Madrid vive en este Mundial su mejor momento con la Canarinha y ha asumido el liderazgo que antes tenía Neymar, relegado a un papel secundario con el seleccionador Carlo Ancelotti y también por sus lesiones. Sin embargo, los números de Vinícius con Brasil son aún muy discretos: 13 goles y nueve asistencias en 53 partidos.

Brasil No Iniciado - Noruega

Raphinha, seria duda; Paquetá, descartado

Ancelotti tiene las bajas para este duelo de Raphinha, que se ha perdido los dos últimos partidos y sigue trabajando en solitario para intentar reincorporarse cuanto antes. Fuente de la CBF han confirmado el extremo del FC Barcelona no va a llegar al 100% al duelo con los noruegos y solo sería una opción en caso de extrema necesidad.

El que está totalmente descartado contra el equipo nórdico es el centrocampista Lucas Paquetá, quien se lesionó la parte posterior del muslo izquierdo en el sufrido partido de dieciseisavos de final frente Japón (2-1).

Haaland, realista ante Brasil

Tras eliminar en dieciseisavos de final a Costa de Marfil, Haaland habló del duelo que le espera esta noche frente a la pentacampeona del mundo, y sabe que "no será fácil".

"Vamos a los octavos de final, habrá equipos excelentes. No será fácil, hay que ser realistas. No sé si lo lograremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados", dijo y al ser preguntado por las posibilidades de eliminar a Brasil, el gigante noruego dijo: "Eh...muy pocas".